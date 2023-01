Los dos tránsfugas de Teulada Moraira Héctor Morales y Alejandro Llobell sacan pecho. No deberán devolver ni un céntimo de lo que han cobrado del ayuntamiento desde que se integraron en el gobierno del PP. De la moción de censura que instigaron estos dos ediles y que apartó de la alcaldía a Rosa Vila, de Compromís, y le dio el poder al popular Raúl Llobell, se cumplen ahora dos años. Pero todavía colea. Los dos ediles no adscritos (se presentaron a las elecciones con las siglas del PSPV) han ganado ahora una batalla en los tribunales.

El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Alicante ha rechazado el recurso presentado por Compromís contra el decreto del alcalde por el que le otorgaba a los dos ediles no adscritos nuevas competencias y sueldo. Los valencianistas apelaban a que la ley dice muy claro que un no adscrito no puede tener más poder político ni mejor sueldo que cuando pertenecía a su grupo municipal. La norma es cristalina.

Sin embargo, el juez advierte de el 4 de marzo de 2021, que fue cuando el nuevo alcalde les delegó competencias y sueldo, todavía pertenecían al PSOE. El magistrado subraya que el escrito de expulsión definitiva y de disolución del grupo municipal socialista lo presentó el representante legal del PSOE el 25 de enero de 2022.

Las fechas son incontestables. Pero también es cierto que los dos tránsfugas acudieron a todos los mecanismos posibles para retrasar más y más su expulsión. El PSPV los echó nada más firmaron la moción de censura. Los socialistas quisieron que la expulsión fuera fulminante. Sin embargo, los procesos disciplinarios llevan su tiempo.

Héctor Morales y Alejandro Llobell recurrieron. Dilataron el proceso todo lo que pudieron.

El 30 de septiembre de 2021 la comisión ejecutiva federal del PSOE ya dictó la expulsión definitiva de Morales (Llobell formó parte de la candidatura socialista, pero como independiente) por vulnerar los estatutos del partido y cometer «faltas graves y muy graves». Este concejal, que fue el candidato socialista en Teulada Moraira en las últimas elecciones, perdía su condición de afiliado y quedaba fuera del censo de militantes. La expulsión definitiva de Morales y Llobell llegó el 25 de enero de 2022. Los procesos disciplinarios son garantistas y permiten a los afectados defenderse.

La conclusión es que estos dos ediles no adscritos no tendrán que devolver ni un euro de lo que han cobrado del ayuntamiento.