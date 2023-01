Es la historia de siempre. El temporal de esta semana ha vuelto a «escupir» cientos de toallitas húmedas. Todavía no ha calado el mensaje de que arrojar estos residuos al váter es un desastre. Las toallitas son indestructibles. Forman tapones en el alcantarillado. En Xàbia, la cosa todavía es más grave. Muchas de estas toallitas, no se sabe muy bien cómo, acaban en el mar. Los temporales las devuelven a tierra. Ahora, en la punta de piedra tosca que cierra por el sur la playa del Arenal, se han enredado las fibras de las dichosas toallitas. Falta concienciación, sí, pero también falla el sistema de saneamiento cuando esta basura contaminante (no es biodegradable) «va a dar en la mar».