«Los pelos se me ponen de punta. No puedo concebir que alguien cometa una salvajada así». Patricia Eichholz llegó al club hípico de Calp en el que guarda a su yegua «Sara», un precioso equino de 19 años, de color tordo y de pura raza española, la mañana del pasado domingo y, al entrar en el establo, en seguida advirtió que algo no estaba bien. La yegua tenía heridas en la cabeza y un corte en el arranque de una de las orejas. «Era como si se hubiera estado dando testarazos contra la pared». Luego descubrió que presentaba raspaduras en las patas traseras. Alguien le había atado con una cuerda las extremidades. Finalmente, vio manchas de sangre en esas mismas patas. Fue entonces cuando se topó con lo más terrible. El animal sangraba por la vagina. Tenía un profundo corte. «El veterinario le ha suturado la herida con dieciséis puntos. Sara está traumatizada y le estamos dando medicación. Le ha ocurrido algo muy grave».

Las heridas de la vagina son compatibles con una agresión sexual. Patrizia ya ha trasladado los hechos a la Guardia Civil y está a la espera del informe definitivo del veterinario para formalizar hoy sábado o el lunes la denuncia. «Yo creo que tuvieron que colarse dos personas la noche del sábado al domingo en la hípica y maltrataron a mi yegua e incluso la violaron al introducirle algún objeto por la vagina. Todo apunta a eso. Los golpes en la cabeza se los debió hacer al estar desesperada y tratar de huir y darse cabezazos contra la pared del establo». A Patrizia también le sorprendió que cuando sacó su móvil para fotografiar las heridas de la yegua en la testa ésta se puso muy nerviosa. Sospecha que esa reacción obedece a que los agresores pudieron grabar el maltrato y la posible violación. La dueña de esta yegua quiere que se sepa lo que pudo ocurrirle a su equino para que si algún vecino vio esa noche algo raro lo comunique a los investigadores o, si cuenta con cámaras de vigilancia en su chalé, revise las grabaciones. También pide que si ha pasado algo parecido en alguna otra hípica de la Marina Alta, se denuncie a la Guardia Civil por si esta agresión de Calp no es un caso aislado. «Lo que le han hecho a Sara es una atrocidad. Ojalá atrapen a los culpables», afirma Patrizia, que se echa a temblar solo de pensar que puede haber personas que maltraten de esta forma a los animales.