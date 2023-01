L'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, i la regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, s'han reunit hui amb una representació dels veïns afectats per a valorar la informació pública de la nova proposta de delimitació del domini públic marítim-terrestre de Costes per a les Marines, concretament per a la zona compresa entre el riu Molinell i el primer espigó (3,5 km).

Els propietaris han estat representats per Paco García i Pedro Pastor (Almadrava-Estanyó), Juanra Moratal (Platges Nord), David Fornés (Deveses) i Pere Cardona (Almadrava). La nova proposta de delimitació afecta, segons els càlculs dels propietaris, a uns 110 habitatges que quedarien dins del domini públic, amb els perjudicis conseqüents per a la propietat. Des del govern municipal, alcalde i regidora han mostrat la seua opinió coincident amb la del veïnat respecte a l'enorme afectació que la nova delimitació tindria sobre les cases si es fa efectiva. Maria Josep Ripoll ha destacat "el contrasentit que suposa aprovar la delimitació definitiva del domini públic en una zona que està a punt de ser regenerada; per tant, en breu, la platja en eixe punt haurà guanyat 60 metres a la mar i quedarà protegida pels nous espigons previstos en el projecte i per un cordó dunar davant de les cases". "Per a nosaltres, i coincidim amb el propietaris, té més lògica que la proposta de delimitació es faça quan la regeneració de les Deveses s'hi haja completat", ha afegit Ripoll. Moció per a demanar a Costes que es paralitze l'expedient de delimitació del domini públic Els representants municipals han avançat als portaveus de l'associació veïnal que l'objectiu de l'equip de govern és consensuar una moció amb tots els grups polítics per a demanar a Costes "que es paralitze l'expedient de delimitació del domini públic marítim-terrestre en les Deveses fins que acabe d'executar-se el projecte de regeneració" i acaben els contactes polítics a nivell autonòmic i estatal. Reforça també la idoneïtat de la paralització de la delimitació, ha recordat Ripoll, la modificació de la Llei de Costes prevista pel Govern central. En febrer de 2022, el Ple de l'Ajuntament de Dénia ja va elevar al Ministeri de Transició Ecològica una moció manifestant la disconformitat amb aspectes de l'actual Llei com, per exemple, la manca d'indemnitzacions econòmiques per als propietaris que es vegen afectats per la futura delimitació.