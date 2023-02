L’Ajuntament de Dénia va presentar la candidatura de l’IES Sorts de la Mar per a participar en el viatge i estada d’estudiants a Mauthausen-Gusen 2023 que impulsen la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i l’associació Amical de Mauthausen i altres camps, dins del programa “Memòria: convivència democràtica”. L’institut denier ha estat seleccionat i, a principis de maig, coincidint amb la celebració del Dia d’homenatge als espanyols deportats i morts a Mauthausen i altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya, tres estudiants de 1r de Batxillerat del centre, acompanyats per la seua professora d’Història del Món Contemporani, Maria José Borredá, viatjaran i faran una estada a Mauthausen per tal d’aproximar-se a l’experiència del que és l’absència de drets humans i llibertats democràtiques, el terror que envaeix les persones i la societat en les dictadures i el totalitarisme i la necessitat de reforçar els valors democràtics. L’experiència està finançada per l’FVMP. Els acompanyarà, segons les bases de la convocatòria, un persona representant a l’Ajuntament de Dénia, el viatge, estada i manutenció de la qual costejarà el consistori.

L’Ajuntament de Dénia, després d’haver contactat amb la directora i professorat, va seleccionar l’IES Sorts de la Mar per a presentar-se a la convocatòria de 2023 per diferents motius. D’una banda es tracta d’un centre educatiu en què, des de fa un temps, es realitzen activitats sobre Memòria Democràtica. També es va tindre en compte que els altres dos instituts de secundària de la ciutat, l’Historiador Chabás i el Maria Ibars, ja van ser seleccionats anys enrere per a participar en esta iniciativa. Una experiència, per cert, que els participants van valorar de manera molt positiva. En l’avaluació per a fer la selecció de participants en el viatge i estada a Mauthausen-Gusen, també s’ha valorat la implicació de l’Ajuntament de Dénia en les activitats de Memòria Democràtica: projectes com “Memòria i futur” o “Fem memòria. Dénia, guerra i repressió”, que tenen ja diverses edicions complides. I, en especial, es valora la implicació directa del municipi amb les víctimes del camp d’extermini nazi. En els últims anys, el Consistori ha treballat per posar en valor la memòria dels quatre deniers que van ser tancats al camp de Mauthausen-Gusen. L’any 2018 va organitzar un homenatge, emmarcat en el programa "Fem memòria. Dénia, guerra i repressió”, que incloïa una exposició fotogràfica, xarrades per al públic i en els centres educatius i un acte en cementeri municipal, comptant amb la col·laboració de familiars de les víctimes i de l’associació Amical de Mauthausen de la Comunitat Valenciana. A més de Dénia, han sigut seleccionats per a participar en esta edició de 2023 els ajuntaments de Cocentaina, Vinaròs, Segorbe, Oliva, Requena i Sagunt.