Per cinquè any consecutiu, la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Ondara, dirigida per Mar Chesa, va impulsar dissabte passat 4 de febrer 2023 la celebració de la V Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta, que va tindre lloc a la Casa de Cultura d'Ondara, dirigida especialment al professorat de l'etapa de 0 a 6 anys per visibilitzar la importància de l’etapa d’Educació Infantil. Mar Chesa qualifica la trobada de tot un èxit, donada l'alta participació i la valoració tan positiva que han realitzat les persones assistents. Un centenar de persones, educadores i mestres d'infantil, van assistir a aquesta proposta formativa.

La V Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta, que es va celebrar el passat dissabte 4 de febrer, va ser tot un èxit i va comptar amb un aforament complet de 90 persones. El públic era d'Ondara i de la Marina Alta, principalment educadores i mestres d'educació infantil. Sota el tema “Processos de transformació educativa”, quasi un centenar de professionals del professorat va gaudir d’una interessant proposta formativa que va estar organitzada per la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, i co-organitzada per «Tardes Pedagógicas» i va comptar amb la col·laboració en l'organització de l'IES Xebic d'Ondara; de l'Escola Infantil Municipal d'El Verger, i l'Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà d'Ondara. La V Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta va comptar amb la presència telemàtica de Gino Ferri, pedagog italià i assessor de professorat a Catalunya i País Valencià, que va oferir la conferència «Transformació educativa, reptes, obstacles i oportunitats» i va instar als professionals de l’educació a repensar el procés educatiu des del coneixement, replantejant els objectius de la Educació i donant importància al significat i als valors en l’aprenentatge, per tal d’adequar les pràctiques educatives a la societat i cultura del present. El paper de l’escola i, concretament, de l’etapa d’infantil, és contribuir a la formació integral de la persona des del pensament i reflexió constant, educant a ciutadans actius i crítics, solidaris i protagonistes de la seva vida i posant el focus en l’aprenentatge com un procès derivat de l'experiència i no com un resultat. I des d’aquestes premisses, les ponents de Tardes Pedagògicas (Alacant), CEIP Mediterrània (Calp) i CEIP l’Arbre blanc (Mutxamel), van compartir amb la resta d’assistents la seva aplicació pràctica i els seus projectes, dins i fora de les aules, en el seu camí d’evolució cap a la transformació educativa. Mar Chesa, impulsora des de la regidoria d’Educació a més d’agrair l'assistència de l’inspector d’Educació, Andreu Almiñana, i dels equips directius dels centres educatius del municipi, va destacar l’èxit de participació (aforament complet 100 persones), el referent comarcal d’aquesta formació i la valoració positiva de les persones assistents encoratjant a la continuïtat d’aquesta trobada anual com una oportunitat formativa que pretén apropar els 2 cicles d’infantil, donant les gràcies a la organització i la col·laboració de les escoletes del Verger i Ondara i de l’IES Xebic.