El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, le tiene fe a sus concejales. Hoy los socialistas han aprobado en asamblea (plácida y unánime asamblea) la lista para las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La apuesta es clara: confiar en los actuales concejales y no tocar muchas teclas. Entre los diez primeros hay dos caras nuevas, la número diez, Raquel Martí, y la ocho, Marta Gascó. Grimalt y el PSPV vienen de ganar la "Champions", es decir, de lograr en las anteriores elecciones una histórica mayoría absoluta. El alcalde y su partido no quieren experimentos.

La número dos es María Josep Ripoll, la actual concejala de Territorio. Grimalt ha recalcado que Dénia está a punto de conseguir "el hito" de que la conselleria apruebe el nuevo plan general estructural. Una de las asistentes a la asamblea ha pedido "no más grúas, por favor". Grimalt ha enfatizado que el nuevo plan urbanístico se basa en la sostenibilidad y en preservar el territorio.

El número tres es el actual concejal de Hacienda, Paco Roselló. La cuarta de la lista es Sandra Gertrudix, ahora concejala de Comercio. El número cinco lo ocupa Javier Scotto, edil de Protección Ciudadana. El sexto es para la actual concejala de Educación, Melani Ivars. Raúl García de la Reina, responsable de Cultura y Deportes, va en el séptimo. Y el nueve de la lista es Pepe Doménech, ahora concejal de Playas.

Los concejales que no repiten entre los 21 de la candidatura socialista son Elisabeth Cardona, Maite Pérez y Óscar Mengual.

En la asamblea, se ha guardado un emocionado minuto de silencio en memoria de Pedro Ayala Galindo, histórico militante socialista de Dénia.

El alcalde ha afirmado que los integrantes de la lista son "gente preparada, implicada, ilusionada, valiente, honesta y progresita". Ha recalcado que es el mejor equipo para "seguir haciendo realidad la mayor transformación de Dénia en décadas".

También ha trazado las líneas clave del programa electoral de los socialistas. Tampoco hay sorpresas. "Tenemos los pies en el suelo. No vendemos humo. Los ciudadanos no se merecen que les cuenten mentiras", ha asegurado Grimalt, que ha insistido en la apuesta clara por la peatonalización. "Trabajaremos por tener más zonas verdes y más plazas y para que las calles sean para pasear y para que los niños puedan jugar en ellas y que quien se tome un café en una terraza no respire un chorro de humo".

Además, ha aseverado que la próxima legislatura Dénia será una ciudad universitaria. "Tenemos 1,5 millones de fondos Next Generation para comenzar la construcción del nuevo aulario". Grimalt ha avanzado la ciudad llegará al verano con "el nuevo contrato de la basura ya al 100 %". Ha lamentado que la crisis de suministro haya retrasado la plena puesta en marcha de la nueva concesión. No obstante, ha afirmado que están a punto de llegar los nuevos camiones.

"Nuestro programa será coherente y transformador y se basará en la sostenibilidad y la justicia social", ha subrayado el candidato del PSPV a la alcaldía.

La lista socialista la completan Juan Cardona (número 11), Amanda Navarro (12), Miguel Ángel Martínez (13), Ana Ceballo (14), Juan Pablo Uribe (15), Pepa Reyes (16), Salva Bertomeu (17), Chantal Giner (18), Mike Kosok (19), Pepa Martí (20) y René Miralles (21).