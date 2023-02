La alcaldesa de Calp, Ana Sala, del PP, no es de paripés. Su partido la ha dejado tirada. Ella dio un paso al frente cuando el «hijo pródigo», César Sánchez, quiso hacer carrera (tras ser alcalde entre 2011 y 2019, decidió que ya lo tenía bien y probó suerte en Madrid como diputado). A Ana Sala, le ha tocado la difícil legislatura de la pandemia. Quería repetir de candidata. Pero el PP tenía otros planes. Vuelve César Sánchez. El comité electoral del PPCV ya lo ha proclamado candidato.

El «nuevo» alcaldable popular pretendía esta noche cerrar heridas. Se ha reunido con los concejales del PP en la sede local. Había anunciado que quería que estuviera la alcaldesa, que es la presidenta local del partido.

Pero Ana Sala no ha ido. Le ha dado plantón al candidato. La paz en el PP de Calp es una quimera. La alcaldesa no olvida el desprecio. No le sale fingir una reconciliación imposible. Ha afirmado que no tiene "nada que hablar ni negociar" con el candidato. Y ha subrayado que ella no es responsable de las consecuencias electorales de "la arbitraria decisión" de relegarla y apostar por un nuevo candidato.

Mientras, César Sánchez asegura que no tira la toalla. "Ana sabe perfectamente que cuento con ella, que es una persona importante y un valor del PP. Vamos a trabajar juntos".