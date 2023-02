El PP de Calp es una partida de ajedrez. La alcaldesa, Ana Sala, ya ha perdido. Lo sabe. Pero sigue atacando y sacrificando pieza tras pieza.

Esta tarde, en el pleno, la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que está instalada en una escalada de tensión con sus propios concejales. La concejala de Cultura, Pilar Cabrera, quería hacer una pregunta. Ana Sala le ha dado antes que a ella la palabra a todos los portavoces de la oposición. Luego, cuando ya le tocaba a Pilar Cabrera, Ana Sala ha cerrado abruptamente el pleno. La concejala de Cultura ha insistido en que quería intervenir. Extrañada, primero, y luego, dolida, se ha quedado con la palabra en la boca. La alcaldesa no da cancha a sus concejales.

Ana Sala deja claro cada día que no ha encajado nada bien que el PP prescindiera de ella como candidata y repescara al exalcalde César Sánchez. Además, no perdona a sus concejales que se arrimen al nuevo alcaldable. Lo interpreta como una traición. Ya le retiró la dedicación exclusiva y todas las delegaciones a Domingo Sánchez y a Hilde Backaert. El encontronazo de hoy con Pilar Cabrera no presagia nada bueno. Cabrera es la secretaria general del PP de Calp (Ana Sala es la presidenta). Junto al resto de concejales se reunió el pasado miércoles con César Sánchez en la sede local de los populares. La única que se borró fue Ana Sala. Hizo más que dar plantón al candidato. Interpretó que sus concejales la dejan sola y ahora sigue atizando el fuego del cisma. La alcaldesa sabe de sobra que sus ediles lo fueron antes de César Sánchez. Para ellos, el nuevo candidato es, por decirlo de alguna manera, el líder espiritural de los populares calpinos.

Tras la comprensible cabreo de Ana Sala por dejarla en la cuneta, era previsible que, aunque a regañadientes, aceptara una transición tranquila. No ha sido así. La alcaldesa sigue a la greña. No da cuartel. ¡Qué arda Troya! Ese parece ahora su propósito.