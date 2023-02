Diez de la mañana. La estrecha y revirada carretera de Gata a Llíber es, como todos los domingos, un continuo desfile de ciclistas. A los que suben el corazón se les acelera, les late con fuerza. Pero lo que retumba es la montaña. Suena a todo trapo la música electrónica. Los ciclistas vislumbran entre los pinos coches y a decenas de jóvenes que bailan. Van muy abrigados. Hace un frío que pela. De madrugada, los participantes en esta «rave» en plena montaña han soportado al raso temperaturas de dos y tres grados. Nadie sabe cuanto va a durar la fiesta. A mediodía, la música sigue atronando.

Está claro que la forma de divertirse ha cambiado. La «rave» es fiesta libre. No se paga entrada ni se le ponen puertas al campo, en este caso a la montaña. La de este domingo tuvo lugar en un bancal de esqueléticos almendros (la plaga de la Xylella ha hecho estragos). Participaron decenas de jóvenes. No hay casas cerca y la música a todo volumen no molesta. Los asistentes afirmaban que, antes de irse, recogerían la basura y no quedaría ni rastro de la «rave». Los residuos los recogieron, pero las bolsas de basura se quedaron allí. El lunes por la mañana todavía nadie se las había llevado.

La Guardia Civil dejó a los participantes en la «rave» que tuvieran la fiesta en paz. Eso sí, los agentes establecieron un control unos kilómetros más allá, en dirección a Llíber.

No es la primera «rave» que se monta en este terreno de la montaña de Gata. No hay vecinos cerca. La fiesta no molesta a nadie. En la Marina Alta, ha habido otros emplazamientos de «rave». Uno de los más conocidos es el del túnel bajo la AP-7, en término de Benissa. Hace justo un año la Guardia Civil desmanteló allí una de estas fiestas.

La filosofía de la «rave» es no dejar huella. «Olvidarse» las bolsas de basura no le hace justicia a la «free party», fiesta libre, y eso también quiere decir que la naturaleza quede libre de residuos.