El PP de Calp sigue solapándose. El día grande de César Sánchez, el del regreso del hijo pródigo, el del lanzamiento de su eslogan "Calpe, Calpe, Calpe" (lo de repetir tres veces tienen connotaciones bíblicas), ha sido también el de la dimisión del cargo de presidenta del PP local de la alcaldesa, la popular Ana Sala.

La alcaldesa sigue enfadadísima por el feo que le ha hecho su partido al prescindir de ella como candidata. En un escueto comunicado, ha anunciado que ha trasladado su renuncia a la dirección provincial popular. Lo ha hecho horas antes de que el nuevo candidato se presente ante la asamblea local del PP.

Los afiliados recibirán a César Sánchez con los brazos abiertos. Pero, igualmente, hubieran aplaudido que Ana Sala optara a la reelección. No son de armar ciscos, aunque lo que no quieren es que Ana Sala y César Sánchez sigan a la greña. El mensaje de la asamblea será el de cerrar heridas y no dar más munición a una oposición que se frota las manos con el cisma del PP.

Con todo, va a ser difícil la convivencia de estos meses entre una alcaldesa que se sabe fuera y un candidato que no tiene la visibilidad que da el ayuntamiento.