César Sánchez ha cogido la aguja de suturar y, puntada aquí, puntada allá, ha remendado al viejo y al nuevo PP de Calp. Cuando llegó por primera vez a la alcaldía en 2011 (estuvo hasta 2019), lo hizo tirando líneas rojas. El anterior alcalde popular, Javier Morató, se tuvo que buscar la vida fuera del PP y se presentó con una escisión llamada Alternativa Popular. Ahora César Sánchez es el candidato de la reconciliación. No están los tiempos para andarse con melindres. Hay que coser las viejas heridas. Pelillos a la mar. Javier Morató y Juan Roselló, condenados hace unos meses por el fraude y los sobornos de la basura (dos años y seis meses de prisión para cada uno, aunque la sentencia no es firme y, de hecho, la han recurrido), han asistido hoy a la multitudinaria asamblea en la que los militantes del PP han recibido con los brazos abiertos al hijo pródigo. Vuelve y lo hace restañando heridas. Coser y cantar. Eso sí, hay un retal rebelde. La actual alcaldesa, Ana Sala, a quien en 2019 César Sánchez le dejó la papeleta de reeditar triunfo electoral, no está por la labor. Ni con hilo de bramante ni con grapas. Esa herida sigue abierta y sangrando. Ana Sala no ha ido a la asamblea. Ausencia clamorosa.

El "nuevo" candidato ha exhibido poder de convocatoria. Más de 200 militantes y simpatizantes lo han arropado. Él se ha declarado ambicioso y ha dicho que aspira a la mayoría absoluta. Pero también ha dejado claro que va a hacer una campaña humilde y de mucho patear. "Voy a recorrer cada bar, cada casa y cada calle. Lo voy a dar todo", ha afirmado. Ha reivindicado a todos los alcaldes del PP. A todos sin excepción. Ha recordado que sus mentores fueron la tristemente desaparecida Maite Boronat y Manolo Gómez. "Ellos me incorporaron a Nuevas Generaciones y me presentaron a Javier Morató". César Sánchez ha sacado pecho de legado popular y ha recalcado que los museos, las plazas, el instituto... "todo lo ha hecho el PP". "Ximo Puig no ha construido el segundo instituto de Calp. Lo hará Carlos Mazón cuando sea presidente", ha vaticinado el candidato popular. César Sánchez también ha calificado de "excepcional y maravilloso" el trabajo del actual gobierno popular de Ana Sala, que, ha recordado, se ha enfrentado a la pandemia y a la crisis por la guerra en Ucrania. El candidato no se ha deshecho en elogios a Ana Sala. Sí ha ensalzado a la otra alcaldesa, la que él llama "alcaldesa de los residentes", es decir la hasta hace poco más de un mes concejala de Residentes Extranjeros, Hilde Backaert. A esta edil y al también concejal Domingo Sánchez los destituyó la actual alcaldesa tras reprocharles que a las primeras de cambio le dieran la espalda y se marcharan con César Sánchez. A estas alturas, ya todos los concejales populares están con el nuevo candidato, quien, eso sí, ha entonado el mea culpa y ha afirmado que, en el embrollo Ana Sala (el PP la dejó en la estacada cuando ella había dejado claro que quería repetir de candidata), "asumo que alguna cosa se podía haber hecho mejor". La actual alcaldesa también es historia a nivel orgánico. Hoy ha presentado su dimisión como presidenta local del PP. El partido ha pasado página en un abrir y cerrar de ojos. La nueva presidenta es Pilar Cabrera. El alcaldable ya ha esbozado la idea fuerza de su discurso electoral: "No aspiro a que Calpe (topónimo recuperado por Sánchez) sea el mejor destino turístico del Mediterráneo. Aspiro a que sea el mejor lugar del Mediterráneo para vivir".