L’assemblea local de Compromís per Pedreguer, constituïda pels militants i simpatitzants de la formació, ha ratificat per unanimitat i a mà alçada la llista per a les eleccions municipals, que encapçala l’actual alcalde, Sergi Ferrús Peris, també responsable de les regidories d’Hisenda, Igualtat, Personal, Interior, Noves Tecnologies i Projecció del Municipi. Ferrús ha destacat que la candidatura l'integren "persones veteranes i amb experiència, però és ben nodrida de gent jove, preparada, que prové de diversos camps i de diversos sectors socials, molt arrelada en la ciutat i en el teixit associatiu, i molt implicada en el projecte de poble que presenta Compromís”.

El candidat ha afegit que “tenim una llista guanyadora amb persones molt preparades i molt implicades. Hem apostat per combinar joventut amb experiència, amb persones que ja estem en l’ajuntament gestionant diverses àrees i el valor afegit d'altres que estan disposades a fer un pas avant pel seu poble”. Els integrants de la candidatura són els següents: 1.Sergi Ferrús Peris. 57 anys. Llicenciat en Filologia Clàssica, és professor en Instituts públics des de 1989. Regidor de Compromís a Pedreguer des de 2007, ha sigut Alcalde entre 2011 i 2013, i des de 2015, assumint durant l'actual legislatura les delegacions d'Hisenda, Igualtat, Personal, Interior, Projecció del Municipi i Noves Tecnologies. Pensa que l’acció política i de govern han d’estar al servei del bé comú i de la ciutadania. 2.Noèlia Miralles Gilabert. 33 anys. Grau en Turisme, especialitzada en Planificació i Administració Turística Sostenible, Màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial per la Universitat d'Alacant. Actualment és regidora de Turisme, Joventut i Infància, Festes, Comerç i Benestar Animal. Entre les aficions, destaca viatjar, la música, danses tradicionals, la lectura, la natura i els animals. 3.Ferran Lloret Morell. 29 anys. Graduat en Història que participa en diversos projectes arqueològics a Pedreguer, com la Cova del Comte o el Castell de l'Ocaive. A més, també ha treballat en projectes a nivell de País Valencià, com el Cap Prim o l'Alt de las Picarazas i, fins i tot, a nivell internacional com Ingapirca a Equador. Té publicats articles de temàtica cultural al Canfali Marina Alta i Toda Una Amalgama, i articles d’opinió a La Veu del País Valencià. Amant de l'esport i les muntanyes. 4.Pepe Cabrera: 51 anys. Diplomat com a monitor esportiu. Ha estat diversos anys treballant (des del monitoratge a la coordinació i gestió esportiva) amb l'àrea municipal d'esports. Actualment és regidor d’Esports i Serveis Municipals. Les seues aficions: intentar estar més temps amb la seua família. 5.Noèlia Garcia López. 27 anys. Tècnica en Activitats físico-esportives en el medi natural, Tècnica en Educació Infantil i Monitora de temps lliure d'infantil i juvenil. Actualment, estudiant del Grau d'Educació Social. Es considera una persona amb moltes ganes d'aprendre. Quant a les seues aficions podem trobar: viatjar, fer esport, la natura i compartir el temps amb la gent que estima. 6.Bernat Tomàs Noguera. 60 anys. Ha treballat en diverses empreses d’organització i producció d’espectacles. Actualment està treballant a l’ONCE. Té molta confiança en el món associatiu i és part activa d’unes quantes associacions del Poble i comarca de diversos àmbits, socials, culturals etc. Té interès en tot el que pertany al Poble. 7.Blai Server Server. 33 anys. Professor de Secundària, és llicenciat en Història i màster en Patrimoni Cultural per la Universitat de València. Ha sigut regidor i portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Pedreguer entre 2015 i 2019. 8.Àngela Barber Carrió. 62 anys. Llicenciada en filologia valenciana/catalana, treballa en secundària. Aficionada, entre altres coses, a la lectura, a la música, al senderisme, a la dansa i la música tradicional. 9.Victòria E. Simó Noguera. 58 anys. Llicenciada en Filosofia. Treballa en el cos de gestió de l’Administració de Justícia, actualment exercint funcions de Secretària del Jutjat de Pau de Pedreguer. Les seues grans aficions són la lectura i el cine. 10.Aitor Moltó Noguera. 30 anys. Metge de professió i vocació. Amant dels bons moments amb els seus. Apassionat de la natura, el senderisme i l’esport aquàtic. 11.Anna Mari Andrés Vengut. 73 anys. Mestra jubilada. Dedica el seu temps a diverses ONG's en què intenta equilibrar desigualtats (especialment AJUDA'M de la que és fundadora)... i la fa molt feliç veure créixer els seus nets 12.Alexandra Carrió Miralles. 31 anys. Graduada en finances i comptabilitat per la Universitat de València, amb curs superior en peritatge judicial d’inspecció i auditoria tributària. Treballant actualment en la secció fiscal i comptable d’una assessoria del poble. Aficionada a viatjar i conèixer noves cultures. 13.Héctor Mulet Garcia. 31 anys. Grau en enginyeria en geomàtica, cartografia i topografia i màster en geomàtica i geoinformació. Aficionat a la natació i als escacs entre altres. Nicolau Vives Ballester. 79 anys. Feliçment jubilat. En el col•lectiu municipal des de la seua creació, ha estat el primer regidor nacionalista a Pedreguer. Polifacètic i immers en la vida social del seu municipi, li agrada la fotografia i col·leccionar alegria. [suplent] Roser Gayà Costa. 63 anys. Llicenciada en ciències químiques. Professora de Física i Química de secundària, feliçment jubilada. Aficionada als viatges, a estar al dia en cinema i tot el que té a veure amb la muntanya i la naturalesa [suplent] Francesc Ballester Mas. 33 anys. Sociòleg i Tècnic en Animació sociocultural. Fa aproximadament dos anys treballa amb joventut d'arreu de la comarca. Aficionat a llegir, al futbol i a les tradicions del poble. [suplent] La llista serà presentada el proper 3 de març a la casa de cultura de Pedreguer, a les 20,00, en un acte presentat per la historiadora pedreguera i membre del Consell Valencià de Cultura, Irene Ballester, i l’actuació musical del grup local ‘Sa Pena’. La candidatura encapçalada per Sergi Ferrús serà arropada per les intervencions del Diputat en Corts Josep Nadal, de la Vicepresidenta del govern valencià, Aitana Mas, i del Diputat en el Congrés i candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví.