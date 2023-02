Emprender en sectores milenarios: vid, olivos y miel en el microclima de Xàbia

Los nuevos nichos de negocio están en las colmenas, los olivos centenarios y las viñas de moscatel. Resumido en una frase: «Emprendre és reprendre» (en valenciano lo dice todo y es intraducible). El apicultor Edu Fernández (Miel de flores del Montgó), el productor de aceite Juanjo Sapena (Oligarum) y el viticultor Claudio Degaspari (Bodega Claudio) son emprendedores de pura cepa. Han descubierto que lo revolucionario es volver a la tierra y recuperar la civilizadora y milenaria agricultura mediterránea. Sacan adelante negocios pequeños y sin trampa. No quieren crecer por encima de sus posibilidades. Anhelan la calidad. Los tres reivindican el territorio y el microclima de Xàbia. La miel, el aceite y los vinos de moscatel son identidad.

«Sí, la calidad y ser diferentes y hacer algo único es lo que nos caracteriza a los tres. Mis vinos tienen la mínima intervención. Son naturales», afirma Claudio Degaspari, quien tiene la bodega en Beniarbeig y ha recuperado bancales de moscatel de la Marina Alta.

«Mis colmenas están en un lugar privilegiado, en el Montgó y junto al antiguo monasterio de los Jerónimos. En esta montaña hay 650 especies de flora. Es el segundo lugar del mundo con más diversidad botánica por metro cuadrado», destaca Edu Fernández, un apicultor de Granada que hace dos años y medio se estableció en Xàbia y se consagró a las abejas y la miel. Las ideas le rebullen como un enjambre. Lanza una: ofrecer a empresas la posibilidad de apadrinar una colmena a cambio de que organizar rutas de apiturismo para los empleados y servirle la miel.

Mientras, Juanjo Sapena, que tiene sus olivos centenarios en la partida de Tarraula de Xàbia, subraya que este pueblo disfruta de un clima especial que hace que cada año el aceite sea distinto. «El rango de calidad es muy alto. No puedo competir en cantidad, pero sí en excelencia. Y es lo que nos pasa a todos los productores de aquí», explica.

Sus olivos reciben la brisa del mar. Recoge las olivas en septiembre y las lleva a una almazara de Benicolet. «Soy el primero de España que hace el aceite».

Los tres relatan sus experiencias en el Wine digital, un encuentro del proyecto Beachworking (lo impulsa el ADL Tecnológico del Ayuntamiento de Xàbia, Raúl Escrivà) que tiene lugar en la Casa del Vino. Alfonso Pinel es un perfecto anfitrión. Esta encantado de abrir las puertas de su negocio para que se hable de emprender y de hacerlo en sectores que, a priori, no son el no va más de la innovación ni exploran el nuevo mundo virtual. Los tres emprendedores, de hecho, tienen los pies en el suelo. Y no es una metáfora. También saben que cada año es distinto y que sus producciones siempre adquieren matices singulares.

Los asistentes disfrutan de escuchar a emprendedores que vuelven a la tierra. Además, prueban sus productos. Saborean los vinos de moscatel, se relamen con la miel del Montgó y aprecian la suavidad del aceite. Hay futuro. Estos empresarios recuperan, además, paisaje y están convencidos de que estas experiencias de agricultura ecológica también tienen tirón turístico. Edu ya organiza visitas a las colmenas del Montgó y talleres sobre las abejas y la miel para los niños. Avanza que también quiere explorar la apiterapia. Mientras, los paseos por los olivares y viñedos y las catas al aire libre están cada vez más en boga.