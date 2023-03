Un hito. El escultor de Benissa Quico Torres expone en la sala de arte de Porcelanosa, compañía que ahora cumple 50 años. Es un espacio por el que pasan visitantes y personalidades de todo el mundo. El artista exhibe sus esculturas realizadas con «krion», un material muy dúctil y que permite al creador representar el movimiento ondulante del Mediterráneo.

"El krion es un regalo. Me permite expresar formas muy orgánicas. Estas esculturas evocan las algas del Mediterráneo", ha explicado el artista, que afirma que para un escultor el gran reto es encontrar un material con el que modelar los sueños. "Yo lo he conseguido. Tenía las ideas y las dibujaba. Con el krion he podido darles forma. Se me abrió un horizonte".

Quico Torres ha llevado a esta prestigiosa sala ocho de sus esculturas. "Estoy muy contento porque por esta sala pasan personas de todo el mundo. La visibilidad es brutal". El escultor de Benissa ya hace años que colabora con Porcelanosa, compañía creadora del "krion", material de grandes posibilidades artísticas y que, además, tiene otra gran virtud: es ecológico y 100 % reciclable.