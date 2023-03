L’IES Antoni Llidó ha estat un dels centres seleccionats per la conselleria d’Educació, per desenvolupar el programa "Resistències Artístiques: Processos Artístics en Entorns Educatius". El propòsit d’aquest programa és que sempre hi haja espai per a les arts a l‘escola.

En concret, “Para otras pancartas escolares” és el títol del programa que coordina l’artista visual Misha Bies Golas. Segons ha explicat l’artista, és un projecte d'educació artística que té com a objectiu principal crear una sèrie de pancartes amb l'alumnat, a través de diferents tècniques artístiques, per a reflexionar sobre diferents idees sobre l'art, la creació i la societat, contribuint així a generar pensament crític entre els participants. El Antoni Llidó de Xàbia crea un gran mural contra la violencia machista La coordinadora del projecte, la professora de Dibuix, Elisa Torres, ha explicat que, amb les pancartes, es realitzarà una acció final fora del centre educatiu, en la qual es donaran a conéixer aquestes reflexions, que també quedaran registrades en una publicació. Participen en el Projecte 33 alumnes de primer de Batxillerat, quart i tercer de l’ESO. La duració del projecte serà fins juny.