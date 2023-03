Per segon any consecutiu, l’escola i conservatori municipal de música de Pedreguer ha preparat el concert “La Dona Compositora” per a visibilitzar a autores i compositores del món de la música. El concert tindrà lloc el dimecres 8 de març a les 18.30 a La Pista i està obert a tota la ciutadania.

El professorat de l’escola de música, amb Merche Femenia al capdavant, van iniciar el darrer any el treball d’investigar i traure a la llum a les dones compositores al llarg de la història, amb el ferm convenciment que la música ha estat escrita també per les dones i que cal visibilitzar la seua aportació. L’any passat es van rescatar dones compositores de tot el món com Gisèle Sikora (Bèlgica, 1952-2006), Hildegarda Von Bingen (Alemanya, 1098-1179), Carmen Farré de Prat (Barcelona, 1900-1985), Amy Beach (EEUU 1867-1944), Fanny Mendelssonh (Alemanya, 1805-1847), Cécile Chaminade (França, 1857-1847), i van interpretar, també, música de de compositores actuals com Lena Orsa (Rússia), Begoña González Gómez (Bilbao) i Merche Femenia. Gràcies a tota aquesta investigació es va tindre l’oportunitat de traure a la llum coses curioses com que Chiquinha Gonzaga (Brasil, 1847-1935) va compondre la primera marxa de Carnaval en 1899 i va ser la primera dona a dirigir una orquestra al Brasil. O també que Consuelo Velázquez (Mèxic, 1916-2005) va ser la compositora del famós bolero Bésame Mucho. L’èxit de convocatòria de l’any passat, amb una assistència de prop de 100 persones, i el convenciment a favor de la igualtat entre homes i dones de la direcció de l’escola de música fa que aquest any el professorat del centre haja continuat la investigació. L’audició comptarà amb la participació de prop de 100 alumnes del conservatori i escola de música, que tornaran a interpretar peces escrites per dones, de tots els estils i de totes les èpoques.