Vecinos de Dénia temen que una nueva promoción en primera línea de playa destruya dunas

Vecinos de la playa de les Marines de Dénia se han puesto en contacto con este diario para advertir de que se han iniciado las obras de una nueva promoción en primera línea del litoral. Temen que esos trabajos destruyan las dunas, un ecosistema esencial para frenar los temporales (así se confirmó en la brutal borrasca Gloria) y que también mitiga la regresión de las playas.

Estos vecinos señalan que un promotor ya intentó hace unos diez años construir en uno de los pocos huecos libres que quedan en la playa de les Marines, en concreto entre les Bovetes y la Punta dels Molins. Entonces llegó a abrir un gran agujero. Esas obras no siguieron adelante. Se salvó el cordón dunar. Estos sistema costeros albergan una singular vegetación (valiosos matorrales costeros y Tamarix) y dan cobijo a especies de fauna que incluso están en peligro de extinción (el chorlitejo patinegro, por ejemplo).

Los residentes expresaron a este diario que ahora temen que este sistema dunar desaparezca para siempre. Avanzaron que incluso acudirán a Europa para preservar este tramo litoral.

La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, confirmó a este diario que la promoción cuenta con permiso de Costas, ya que no invade ni el dominio público marítimo terrestre ni la servidumbre de tránsito, y con licencia del ayuntamiento. No obstante, aclaró que el permiso municipal no se ha concedido ahora, sino hace ya varios años.

Afirmó que la promoción de primera línea se va a construir apartada de la playa. «Evidentemente, la duna no se toca», aseguró la concejala.

Los vecinos también advierten de que el promotor ya ha abierto un camino y lo ha hecho a través de una zona verde pública. La responsable de Territorio señaló que en el planeamiento hay grafiada una calle que da al mar que ahora no existe y que se tiene que crear. Dijo que ese vial no invade la zona verde.

La dunas son ecosistemas protegidos. Evitan la regresión del litoral. De hecho, en la regeneración ahora iniciada de les Deveses de Dénia está previsto recuperar el cordón dunar.