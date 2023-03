La promotora del PAI de Llíber dice que las 488 casas serán "Passive houses"

La mercantil Garsiva, que pertenece al grupo VAPF y que promueve el PAI de 488 casas en Llíber, ha anunciado que iniciará en breve las obras. Asegura que el auto del juzgado de lo contencioso administrativo nº 4 de Alicante que acepta las medidas cautelares pedidas por Compromís per Llíber no paraliza las obras de la urbanización, sino las de un colector municipal de aguas residuales cuyo trazado irá por un camino público. El colector no está dentro del PAI, pero sí debe dar servicio a las casas que se construirán, así como a las que ya existen en la zona y vierten en fosas sépticas.

El juzgado paraliza una urbanización de 500 casas en Llíber "resucitada" tras 22 años La empresa afirma que la declaración de impacto ambiental de este programa urbanístico, que abraza 406.213 metros cuadrados, es favorable y está en vigor. La mercantil asegura que la nueva urbanización apuesta por «la sostenibilidad y la integración» en el paisaje. Precisa que las viviendas serán eficientes y que incluso tendrán el certificado «Passive houses». «Estarán dotadas de energía fotovoltaica y otros sistemas que garanticen consumos mínimos de energía», indica la empresa, que avanza que la urbanización contará con «amplias zonas verdes» sembradas con romero, lavanda, viñas y almendros.