Un dels objectius del II Pla d’Igualtat de Pedreguer és treballar de manera transversal des de les diferents àrees de l’ajuntament. Aquest treball s’articula i es du a terme a partir de la comissió municipal d’igualtat, on estan diferents agents socials del poble i diferents àrees de l’ajuntament. És per això que la programació d’aquest any, sota el lema «Feminisme: justícia, igualtat i drets per a les dones», es presenta com un treball coordinat entre diferents regidories i la Comissió Municipal d’Igualtat.

La programació es va iniciar el passat 21 de febrer amb el Recital de poesia «Dones de foc / Dones d’aigua», a càrrec d’Anabel Llopis i d’Adriana Serlik, a les 19 hores a la Casa de la Cultura. Seguidament, el dimarts 28 de febrer, es va posar en marxa la preparació de la manifestació del 8 de març, a la Banca Comes, amb un taller de pancartes per a gent jove. L’activitat va estar coordinada entre la regidoria de joventut i la regidoria d’igualtat, i va comptar amb l’impuls del grup de Joves Corresponsals i el Grup d’acció feminista de l’IES Pedreguer. El 4 de març es va representar l’obra de teatre ‘El Palau de Parèmia. Un món de dones’, de Lluís el Sifoner per part de Tarannà Teatre. Els actes commemoratius pel Dia de la Dona es reprendran el proper dia 8 de març amb el concert «La Dona Compositora», com ja és de costum per part l’Escola Municipal de Música de Pedreguer. L’audició, que tindrà lloc a les 18.30 hores a La Pista, està realitzada per l’alumnat del Conservatori i l’Escola de Música, amb Merche Femenia com a directora i impulsora del concert i la seua organització. Durant poc més d’una hora, es representaran peces musicals de dones compositores al llarg de la història. Es tracta d’un concert que cada any acull a prop de 100 persones i que és una mostra de la implicació que el conservatori de Pedreguer té en la visibilització del paper de les dones al camp de la música. Seguidament, està convocada la manifestació del 8 de març amb el lema «Feminisme: justícia, igualtat i drets per a les dones», a partir de les 20 hores des de la Casa de la Cultura. La manifestació està convocada per la Comissió Municipal d’Igualtat de Pedreguer i comptarà amb la participació de l’alumnat del CEIP Trinquet que ha preparat un grup d’alumnat per a eixir com a batucada a la cercavila. Per altre costat, el Grup d’acció feminista de l’IES Pedreguer també estarà present i llegirà el manifest. La manifestació també estarà acompanyada per La Bunpada Batucada de Benissa i la Muixeranga de La Marina Alta finalitzarà l’acte. Finalment, el 25 de març es realitzarà el concert «Dones» a la plaça de l’Amistat, organitzat per la Regidoria de Joventut a les 19.30 hores.