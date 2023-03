El diputat provincial Gerard Fullana va visitar Pedreguer per fer balanç de la legislatura. Acompanyat per l'alcalde, Sergi Ferrús, i el portaveu del grup municipal de Compromís, Ferran Lloret, ha visitat diverses instal·lacions que ja han estat finalitzades a pesar d'haver-se viscut la legislatura més problemàtica en dècades per situacions com la covid i el conflicte bèl·lic d'Ucraïna. El govern local ha estat capaç de gestionar l'arribada de vora 15 milions d'euros en subvencions destinades a infraestructures municipals. La majoria d'estos projectes estan ja finalitzats i altres en procés.

El govern municipal de Compromís ha aconseguit grans inversions de la Diputació, Generalitat i Europa.

La visita s'inicià a l'actual Llar de Persones Jubilades de Pedreguer 'Josep Comes i Martí', un edifici rehabilitat amb fons de la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Pedreguer on estava l'antiga Banca Comes. Continuà amb les obres del col·legi El Trinquet, unes obres dintre del Pla Edificant que tenen un valor de més d'1,1 milions d'euros, i finalitzà a La Pista Espai Cultural, un edifici que recentment també ha tingut modificacions d'aspectes com la climatització, nova tecnologia i nous aspectes estructurals.

Entre altres, van destacar els grans projectes que estan en procés com la rehabilitació de La Musical, que tindrà un cost de 500.000 euros subvencionat per la Generalitat dintre del "Pla Conviure", la creació d'una residència per a persones amb diversitat funcional i una altra per a persones majors que doblarà les places que ara ofereix l'actual Residència Nostra Senyora del Carme i els projectes que es portaran a termini este 2023 gràcies a l'augment del pla "Más Cerca" de la Diputació, després de l'acord de pressupostos de Compromís que deixarà a Pedreguer més de 300.000 euros i un increment respecte a l'any anterior de més de 89.000 euros.

"Pedreguer és un exemple de gestió, de com a pesar d'una legislatura complicada no han perdut el temps penedint-se i han passat a l'acció, no sols per fer arribar més de 15 milions d'euros en subvencions per al municipi, sinó per ser capaços de gestionar-ho i portar-ho endavant en temps i forma", ha destacat Gerard Fullana.

L'alcalde Sergi Ferrús ha assenyalat: "Compromís està governant des del 2011 l'Ajuntament, en aquella època el govern de la Generalitat estava en mans del PP, en estos últims 8 anys de Botànic hem pogut veure com les subvencions han passat de donar-se per colors polítics a donar-se per mèrits i projecte. Este ha de ser l'objectiu a la Diputació d'Alacant, no té sentit que els 15 minuts que ens separen d'Oliva ens costen milers d'euros"; també ha fet valdre la tasca feta pel seu equip: "semblava impossible esta legislatura fer el treball que hem fet, ni la covid ni la guerra han frenat els nostres projectes, hem pogut tirar endavant amb treball i amb el convenciment que Pedreguer mereix fer realitat els projectes amb què somnia"