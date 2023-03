Calp se queda sin Fallas. No las tuvo en 2020 y 2021 por la pandemia. Regresaron el pasado año, pero ahora que la comisión de Calp Vell, la que ha mantenido vivo el espíritu fallero en Calp, cumplía 40 años, no hay fiesta. Esta tarde, en el pleno, la alcaldesa, Ana Sala, ha explicado que "por motivos internos" la comisión de Calp Vell, que se fundó en 1983, no plantará este año monumento ni hará fiesta. "Es una entidad pequeñita. Son una familia. Están intentando reorganizarse y tener más gente".

El monumento era muy modesto, pero cumplía el objetivo de que las fiestas de las Fallas estuvieran presente de norte (Dénia y Pego) a sur (Calp) de la Marina Alta. El pleno ha aprobado que la aportación de 9.000 euros a Cap Vell se destine este año a la junta de cofradías y hermandades de la Semana Santa. Ana Sala y el concejal de Fiestas, Paco Avargues, han destacado que esta fiesta religiosa va a más. La alcaldesa ha avanzado que este año se colocará en la escalinata de la iglesia una rampa provisional para que las cofradías puedan sacar las imágenes por el centro del atrio del templo. Ha adelantado también que se va a pedir que la Semana Santa calpina se declare fiesta de interés turístico local.