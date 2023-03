La Setmana Santa d’Ondara és una de les més vistoses i emblemàtiques de tota la Marina Alta. Els actes començaran el dissabte 1 d’abril, amb la representació de La Passió pels carrers i places d’Ondara. Aquesta emblemàtica representació teatral a l’aire lliure, que es realitza íntegrament en valencià, escenifica la Passió i Mort de Jesucrist. La Passió és un acte organitzat conjuntament per la Parròquia Santa Anna, la Junta Central de Confraries, i el col·lectiu Júniors M.D, amb la col·laboració de la regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara. La Passió es representarà el dissabte 1 d’abril de 2023 (la vespra de Diumenge de Rams) a les 22:30 hores en diverses localitzacions del nucli urbà d’Ondara (començarà en el Prado).

Al igual que en anys anteriors, es representaran un total de set escenes amb el màxim detall, prenent com a emplaçaments carrers, places i edificis municipals del nucli urbà d'Ondara, el que li dota d'un encant especial a aquesta obra; en concret, el Prado, la Placeta de les Escoles, la Plaça Major, i la Plaça de Bous. Entre els participants es troben integrants de les diferents Confraries d'Ondara, del col·lectiu de Júniors M.D, diferents grups parroquials, Festers de la Soledat i Crist 2023, així com persones voluntàries del poble. En total, participaran al voltant d’unes 60 persones de totes les edats, unes quaranta com a actors principals i la resta com a figurants.

La primera escena és el Sant Sopar i es desenvoluparà dins del Prado. La segona escena és l'Oració en l'Hort de les oliveres, i tindrà lloc a l'exterior, a la zona del moll del Prado. A continuació, l'escenografia es traslladarà a l'interior de la Plaça de Bous d'Ondara, on es representarà la compareixença davant del Sanedrí. El juí davant de Pilat, la quarta escena, es recrearà en la Placeta de les Escoles. Jesús davant d'Herodes, serà en la Plaça Major. La condemna a mort de Jesús es tornarà a representar en la Placeta de les Escoles, i finalment, la crucifixió, en el moll del Prado. Cal indicar que un element característic de La Passió d'Ondara és que el públic està plenament integrat en l'obra, de manera que va seguint els actors en cadascuna de les escenes, formant també part de la història. Aquesta tradició es considera com un reclam cultural i turístic d'Ondara, sent un esdeveniment amb gran acollida tant a Ondara com en la resta de la comarca.

L’endemà, el diumenge 2 d’abril, l’edifici del Prado d’Ondara tornarà a acollir la missa del Diumenge de Rams a les 11:30 hores; acte que se celebrarà a cobert, donat el caràcter multitudinari de l’esdeveniment.

En la Setmana Santa d’Ondara participen un total de set Confraries: Confraria de la Soledat, Confraria de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules, Confraria de la Verònica, Confraria del Sepulcre, Confraria de la Pietat i Confraria de Jesús Natzarè. De nou, la Setmana Santa d’Ondara comptarà amb actes i processons tots els dies. A les Processons d’Ondara (hi ha quatre: el dilluns, dimarts, dimecres i divendres) assisteixen centenars de persones de tota la Marina Alta, i entre elles destaca especialment la Processó del Sant Enterrament, que es celebrarà el Divendres Sant, dia 7 d’abril a les 22:00 hores amb eixida des del Convent. A Ondara se celebren, a més a més, actes destacats i propis de la Setmana Santa d’aquesta població, com l’Encontre, que té lloc el Diumenge de Pasqua 9 d’abril a les 8 hores a la Plaça Major.