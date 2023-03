L’Ajuntament de Dénia, la Generalitat Valenciana i Baleària organitzen els dies 27 i 28 de març l’edició de primavera del Dénia Festival de les Humanitats. Dénia Festival de les Humanitats és un esdeveniment coordinat per la Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia de la Comunitat Valenciana, sota la direcció acadèmica de La Maleta de Portbou, que va nàixer amb l’objectiu de convertir-se en una cita anual de reflexió i diàleg sobre la condició humana i d’oferir a la societat civil un fòrum obert on participar amb experts de primer nivell en l’àmbit del pensament humanístic. Pretén, així mateix, posar en valor i fomentar les humanitats com a mitjà per a formar una ciutadania amb pensament crític i convertir Dénia en un referent del pensament, la reflexió i les humanitats en la Mediterrània.

Monogràfic de La Maleta de Portbou Dénia Festival de les Humanitats Primavera comença dilluns 27 de març, amb la presentació d’un número especial de La Maleta de Portbou dedicat a la primera edició del Dénia Festival de les Humanitats, que es va celebrar del 27 al 29 d’octubre de 2022. Hi participaran en la presentació del monogràfic el director de La Maleta de Portbou idirector acadèmic del Dénia Festival de les Humanitats, Josep Ramoneda, i el catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), Joan Romero. Serà en la Biblioteca municipal de Dénia (c/ Sant Josep, 6), a les 19 hores. Dénia, capital del Mediterráneo de las humanidades Espai Lluís Vives: fòrum d’empreses i compromís amb el territori Al dia següent, dimarts 28 de març, se celebrarà ‘Arrels’, un fòrum d’empreses compromeses amb el territori, a l’Espai Lluís Vives dedicat a l’empresa i les humanitats (L’Androna Multiespai, Baleària Port). L’obertura del fòrum serà a les 10.30 hores amb la participació confirmada del director general de Relacions Informatives de la Generalitat Valenciana, Pere Rostoll; el president de l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana (APCV), Santiago Sanchis; el president del Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA), Benito Mestre; i la directora d’ESG (environmental, social and governance) de Baleària, Lydia del Canto. La programació continua a les 10.45 hores amb un diàleg sobre ‘Empreses familiars i empreses de comunicació al territori’, en el qual participaran el director de la Càtedra Empresa Familiar de la Universitat de València, Alejandro Escrivà, i el director del periòdic Levante-EMV (1987-1998 i 2008-2013) i impulsor de les delegacions comarcals, Ferran Belda, i estarà moderat per la directora del periòdic digital villener Portada.info, Mariví Pardo. Més tard, a les 11.35 hores del matí, es podrà assistir a la sessió ‘El compromís amb el territori’, en la qual conversaran representants de Caixa Ontinyent, l’empresa d’energia neta i sostenible EnerHi i la naviliera Baleària, actuant com a moderador Luis Peidro, director d’El Nostre Ciutat, periòdic d’Alcoi. A les 12.30 hores començarà el diàleg sobre ‘Perdurabilitat i fidelitat d’un projecte empresarial’ que mantindran representants de les empreses Rolser, Aquaclean Group i Unión Alcoyana, moderat pel director de Revista Poble (Vila-reial), Juanjo Clemente. L’entrega de reconeixements i cloenda està prevista a les 14 hores, amb la participació del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent. Per a assistir-hi al fòrum és necessària la inscripció prèvia en https://forms.gle/Zy3fe5VnUXBR5j2r8. Rússia, Ucraïna, Europa: taula redona sobre una guerra que ens concerneix a tots El Dénia Festival de les Humanitats Primavera s’acomiadarà la vesprada del dia 28 amb la taula redona ‘Rússia, Ucraïna, Europa. Una guerra que ens concerneix a tots’ (18.45 hores, Centre Social). Hi participen l’escriptor ucraïnès en llengua russa, autor de Morts amb pingüins, Diari d'una invasió i Abelles grises, i expresident del PEN Ucraïna, Andrei Kurkov; el diplomàtic, ambaixador espanyol a Alemanya (2012-2016) i representant permanent d’Espanya davant de la Unió Europea (2016-2021), Pablo García-Berdoy; la periodista, analista i corresponsal de El País a l’URSS, Rússia i l’espai postsoviètic (1982-2016), Pilar Bonet; i el director de La Maleta de Portbou i director acadèmic del Dénia Festival de les Humanitats, Josep Ramoneda. La entrada és lliure fins a completar aforament. Han col·laborat per a la materialització d’aquesta edició de primavera del Dénia Festival de les Humanitats Fundación ‘la Caixa’, l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana (APCV) i les associacions empresarials CEDMA i AEHTMA.