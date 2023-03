A quienes llegan por primera vez a Calp les sorprende que en el horizonte, mar adentro, se atisben unas extrañas estructuras. Son las jaulas marinas de la piscifactoría. La línea del mar no es nítida. Mientras el ayuntamiento batalla contra la ampliación de la granja marina (ha acudido a los tribunales), cae del cielo otra amenaza. El sol es, desde luego, una bendición. El futuro pasa por las renovables. Pero Calp no quiere que en sus retazos vírgenes (el urbanismo ha transformado los pueblos del litoral) se cultive el sol. Calp rechaza los «huertos solares» (plantas fotovoltaicas).

De ahí que el pleno haya dado luz verde a una modificación del Plan General para definir que terrenos no urbanizables pueden convertirse en zonas verdes. El objetivo es claro. El Consell permite desarrollar en suelos no urbanizables proyectos de energía fotovoltaica. El ayuntamiento ya está escamado con la autorización que la Generalitat dio a la ampliación de la piscifactoría. No quiere que la administración autonómica le cuele otros de esos proyectos que también ocupan un buen trecho de territorio y causan impacto en el paisaje.

El concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino, lo explica con claridad meridiana: «Ya tenemos bastante con la piscifactoria. No queremos en tierra también huertos solares. Son proyectos que se pueden desarrollar en otros tipos de paisaje al igual que las jaulas marinas se podían haber colocado en otros lugares y no en nuestra bahía».

El edil también subrayó que el término municipal de Calp es pequeño y cuenta con pocas zonas que se han salvado de la edificación.

Eso sí, el concejal advirtió que el municipio no está en contra de la energía solar ni de que se coloquen paneles en tejados de edificios (también en los públicos) ya existentes. Sol, sí, pero sin que achicharre el paisaje.