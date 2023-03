L’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, la regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, i el regidor de Cultura i Esports, Raúl García de la Reina, han donat compte de la licitació de la redacció del projecte per a la construcció d’un nou pavelló esportiu.

Està previst que les instal·lacions esportives s’ubiquen en la parcel·la de 6.580m2 annexa a les actuals pistes d’atletisme del poliesportiu municipal, localització en la qual es trobaven les aules prefabricades de l’IES Nº3 de Dénia. L’edificació tindrà una superfície aproximada de 3.800m2, albergant una gran pista central i tres pistes transversals; a més, comptarà amb grades fixes i extensibles amb una capacitat per a 2.500 espectadors, vestuaris, una zona de consergeria, despatxos, magatzems de material, zona d’escalada, sales per a clubs esportius i lavabos, i, possiblement, un gimnàs d’escalfament i un rocòdrom. Les pistes estaran habilitades per a albergar competicions de bàsquet, futbol 7, handbol, futbol sala i gimnàstica rítmica, entre altres. A més, es construiran pistes exteriors complementàries; la qual cosa eleva la superfície total construïda a 5.900m2. Ripoll ha apuntat que es desenvoluparà una zona destinada a l’aparcament amb capacitat per a uns 2.000 cotxes.

El cost de la redacció del projecte sense IVA serà de 309.017 euros, tenint un termini de 6 mesos per a l’execució d’aquest. Les empreses interessades hauran de presentar un avantprojecte en un termini de 60 dies hàbils posteriors a l’aprovació de la licitació. El pressupost aproximat d’obra és d’11.425.050 euros (IVA inclòs), fixant el possible temps d’execució de les obres en 20 mesos. La regidora ha comentat la voluntat del Consistori de requerir a les empreses un edifici que empre energies renovables, amb un consum energètic eficient i que faça un ús racional de l’aigua. A més, ha puntualitzat que l’espai es podrà emprar per a esdeveniments no esportius.

Grimalt ha destacat que aquesta actuació, junt amb la resta d’accions de millora d’instal·lacions esportives, van guanyar força amb les destrosses de la gota freda de 2019 en el poliesportiu municipal. Com ha explicat, les iniciatives es van parar a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, a més de per la necessitat de finançament per a dur-les a terme. Aquest, segons comenta l’alcalde, és un programa de reformes que “no només pretén la transformació urbana, sinó de tots els àmbits municipals”, on s’ha pretés donar l’espai que “els equips esportius municipals i Dénia mereixen”.

García de la Reina ha enumerat les actuacions de millora que des de la seua regidoria s’han desenvolupat en els diferents espais esportius municipals; els quals, ha ressenyat, no s’abandonaran amb la construcció del nou pavelló, sinó que s’empraran tots, tant per a competicions com per a entrenaments, de forma complementària.

Altres actuacions a espais esportius

L’edil d’Esports ha analitzat les millores dutes a terme amb un pressupost de més d’1,5 milions d’euros, donant xifres aproximades de cada actuació. Al poliesportiu de l’avinguda de Joan Fuster es van ampliar els vestuaris en nombre i dimensions amb un pressupost de 20.000 euros, es va substituir el sòl (100.000 euros) i es van instal·lar llums LED als focus (10.000 euros) i noves cistelles (40.000 euros). Pel que fa al camp de futbol de El Rodat, s’ha canviat el reg automàtic (10.000 euros) i s’han adreçat els vestuaris (5.000 euros). Per altra banda, al camp Diego Mena, s’ha canviat la gespa (350.000 euros) i el reg (10.000 euros), alhora que s’han reparat les grades (30.000 euros) i s’han adaptat els lavabos (2.000 euros).

Paral·lelament, s’han ampliat els frontons (20.000 euros), s’han barrat les instal·lacions (15.000 euros) i s’ha canviat el pis (20.000 euros). El circuit d’skatepark ha ampliat la seua superfície amb una inversió de 30.000 euros. Respecte a l’atletisme, les pistes van ser reformades per un pressupost de 750.000 euros, augmentant i actualitzant l’equipament, per 1.500 euros.

Com s’ha comentat en la compareixença, les actuacions s’han repartit per les distintes instal·lacions municipals per dur a terme millores “a problemes històrics amb els recursos i infraestructures en les quals compta el consistori”, en paraules de Grimalt.

García de la Reina ha volgut destacar també l’augment d’ajudes a les escoles esportives municipals; les quals, segons les dades que facilita l’edil, han beneficiat a 1.980 xiquets i xiquetes -40% xiquetes i 60% xiquets-, amb una inversió aproximada per part de l’Ajuntament de 650.000 euros.