En la falla París Pedrera de Dénia, se viven horas de incertidumbre. La policía local se ha disculpado por paralizar a las dos de la madrugada del miércoles la "plantà" tras la queja de un vecino que no podía dormir por el ruido. Fue un hecho insólito. La "plantà" no tiene restricción de horario. Levantar el monumento durante todo una noche es lo más normal del mundo.

"Se han disculpado y el alcalde y los concejales de Fiestas y de Seguridad Ciudadana se han puesto a disposición nuestra. Pero el daño está hecho. No hemos podido avanzar nada desde que la policía paró la 'plantà'. El artista (Fernando López Cabañero) nos ha dicho que intentará enviarnos a trabajadores esta mañana, pero están reventados. En principio, él podrá venir esta tarde. Los artistas van estos días a tope", ha explicado el presidente de París Pedrera, Casildo González. "No sé si vamos a llegar. Ojalá. Y el jurado es por la primera falla que pasa el viernes. He pedido que si vamos apurados se cambie el orden".

No sé si vamos a llegar. Nos han pedido disculpas, pero el daño está hecho

La fallera mayor de París Pedrera, Alba Sánchez, ha revelado que llegó a suplicar a los agentes que "si era preciso me arrestaran y me llevaran al calabozo, pero que, por favor, no pararan la falla". "Ha sido un palo grandísimo. Les pedimos a los policías que nos dieran una hora más, pero contestaron que si estábamos un minuto nos iban a llegar las multas en cadena, multas por ruido y por desacato a la autoridad. Fue un momento muy violento", ha señalado Alba Sánchez.

La fallera mayor de París Pedrera avanza que esta noche va a ser "frenética" para ellos. "Tengo 32 años y esto que ha pasado de que nos paren la 'plantà' por la queja de un vecino no lo he visto nunca. Nos aguardan horas de muchos nervios y trabajo. Hay que terminar el monumento, luego debe venir el decorador y el jardinero y tenemos que poner las críticas. Todos anhelamos ver la falla acabada, pero vamos muy atrasados".