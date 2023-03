Com marca la tradició, el passat dissabte 18 de març, vespra del dia de Sant Josep, les flames van convertir en cendres el monument faller plantat a la pedania de Pamis (Ondara). Van ser moltes les persones, tant de Pamis com de la resta d'Ondara, les que van acudir a presenciar la cremà de la falla de Pamis 2023, que es va produir a les 21 hores, després del dispar d'un castell de focs artificials patrocinat per la Regidoria de Festes i Tradicions de l'Ajuntament d'Ondara, que també ha col·laborat en aquesta iniciativa veïnal, aportant la infraestructura, mesures de seguretat i material necessari per a la plantà. La cremà va eixir a la perfecció, i va comptar amb la col·laboració de bombers, ambulància, Policia Local i Protecció Civil d'Ondara. En l’acte també van participar els Festers de la Soledat Ondara 2023, que van muntar barra i van aprofitar per cremar el seu campanar.

La falla de Pamis estava feta de fusta, cartó, suro i pintura, de forma completament artesanal i ecològica, i havia sigut elaborada pels veïns i veïnes de la pedania de Pamis (realitzada per Miguel Tormo, Manolo Collado, José Manuel Lozano, Amado Quintero, i Ramón Morera, amb la col·laboració veïnal). La creació de la falla s'ha realitzat a les Escoles de Pamis des de fa mesos. Un monument que els veïns de la pedania porten plantant des de fa ja 22 anys. Enguany, la falla de Pamis , amb quasi 3 metres d’alçària, que va ser past de les flames. La cremà de la Falla de Pamis va comptar amb la presència del Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, qui ha volgut agrair als veïns i veïnes de Pamis la seua bona disposició i faena per a portar avant un projecte com la falla de Pamis.