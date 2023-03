L'Ajuntament de Dénia va aprovar per unanimitat el nomenament de l’artista valencià Paco Muñoz com a fill adoptiu de la ciutat en el ple del 25 de novembre de 2022. L’homenatge i lliurament d’aquest títol es realitzaran en un acte que tindrà lloc el dissabte 1 d’abril a l’auditori del Centre Social de Dénia (carrer de Calderón, 4), a les 19:30 hores.

La cerimònia pretén retre homenatge a la figura de Muñoz, un cantautor compromés amb la llengua i la defensa de la tradició valenciana, a més de lligat a la ciutat de Dénia, present en composicions seues com El vell Montgó, dins del disc Una terra dins la mar; raons aquestes que van ser la motivació per a la concessió d’aquest títol honorífic.

Les persones interessades a presenciar l’entrega del distintiu a Paco Muñoz podran fer-ho reservant invitació en la pàgina https://www.notikumi.com.

Paco Muñoz i la música

L’artista i cantautor va nàixer a València en 1939. Amb referents com Luís Eduardo Aute, Lluis Llach o Joan Manuel Serrat, Muñoz va arrancar la seua carrera el 4 de novembre de 1976 en un concert al Teatre Micalet. Un any després, es publicà el seu primer disc, La llibertat la picaren; des d’aquest punt, el valencià no va parar de crear i interpretar cançons en valencià, inclús per al públic infantil, com en el disc recopilatori Paco Muñoz canta per als xiquets, o en el festival de teatre infantil al Jardí de Vivers de València en 1984.

Elogiat per l’escriptor Joan Fuster, Muñoz ha cantat amb artistes valencians de gran projecció com Ovidi Montllor, Lluís Miquel o el grup Al Tall i ha estat protagonista de nombrosos reconeixements i homenatges. Exemple és el de l’any 2016 en l’acte de presentació del Quadern de la revista Saó, exemplar dedicat al cantant; el que la filà cristiana Templaris va organitzar en forma de sopar-homenatge; o el de 2018, on les rondalles Vents, pols i pua i Daniya interpretaren juntes cançons de l’artista al parc de les Bassetes.

Paco Muñoz va convertir Dénia en la seua residència en 1988, data en la qual la seua dona, la mestra d’escola Pepa López, va ser destinada al col·legi Les Vessanes. El cantautor va implicar-se immediatament en l’activitat cultural de la ciutat, col·laborant amb la rondalla Vent, Pols i Pua i amb l’Agrupació Artística Musical de Dénia, amb la qual va visitar les escoles cantant per als xiquets i xiquetes de la ciutat. A més, ha actuat en la Festa Major de la ciutat, en la Cantada d’Havaneres i en el Festival Música al Castell.