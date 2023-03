Ardieron las fallas y llegó la catarsis del fuego. Sin embargo, la gran polémica de las fiestas en Dénia sigue coleando. La falla París Pedrera tuvo que correr muchísimo para sacar adelante su monumento después de que la policía local paralizara a las dos de la madrugada su "plantà" tras una queja de un vecino por el ruido. "Fue algo insólito en los 45 años que llevamos plantando falla", recuerda esta comisión dianense. La "plantà", de hecho, no tiene restricciones de horario.

Ha quedado el resquemor. Este distrito estalla contra la Junta Local Fallera. Ha emitido un comunicado en el que revela que este organismo no les prestó ninguna ayuda. "Si fuera por la Junta Local Fallera, aún no habríamos plantado la falla y la verdad que se ve es que no hemos sido dignos de que nos hicieran ni una mísera llamada", denuncia París Pedrera.

Esta comisión agradece "las llamadas de apoyo y aliento" y el interés que se tomaron el alcalde, Vicent Grimalt, y los concejales Óscar Mengual y Javier Scotto. También destaca que la policía local acudió luego a disculparse.

Pero también subraya que la junta local "no se digno" a llamarles ni a ofrecerles ayuda. Recuerdan que fue esta comisión la que pidió que se hiciera una asamblea extraordinaria para reclamar que se cambiaran los turnos de la visita del jurado (esta falla era la primera y necesitaba apurar para llegar a tiempo). "La junta no propuso nada. Dejó en manos de las fallas de especial la decisión. La falla de Baix la Mar fue la única que nos cedió su posición".