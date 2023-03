La asociación Aprosdeco de atención a personas con diversidad funcional intelectual ha presentado la tercera vivienda tutelada que gestionará en la ciudad de Dénia.

La nueva vivienda se dirige a la atención de hombres y mujeres mayores de 18 años con discapacidad intelectual de Dénia y de la Marina Alta. El objetivo es dar respuesta a las necesidades personales, familiares y sociales de los usuarios y sus familias y potenciar en las personas con discapacidad intelectual la independencia personal, la capacidad de elección y la toma de decisiones con el fin de aumentar progresivamente la capacidad de autogestión de sus propias vidas.

El Ayuntamiento de Dénia cedió en marzo de 2019 a Aprosdeco dos inmuebles contiguos que la asociación ha convertido en una única vivienda con las dimensiones suficientes para garantizar unas condiciones de habitabilidad óptimas para la convivencia de 7 personas con discapacidad intelectual.

La nueva vivienda reformada tiene una superficie total de 172,10 metros cuadrados y dispone de una cocina abierta, salón-comedor, tres baños accesibles, siete dormitorios individuales accesibles, dos balcones con fachada a la calle y una galería.

La Fundación ONCE ha sufragado el 50% del importe total de la reforma y remodelación de las dos viviendas cedidas por el ayuntamiento. Para el equipamiento de mobiliario y menaje del hogar, Aprosdeco ha contado con la colaboración de Charity Xàbia, Rotary Club Dénia, Álex Ringrose, Help of Marina Alta y Lions International.

La presidenta de Aprosdeco, Ana Vadillo, ha agradecido al ayuntamiento de Dénia y a las asociaciones colaboradoras su implicación y apoyo. También ha pedido más viviendas por la alta demanda que existe de las mismas. Grimalt ha asegurado que se intentará “buscar todas las posibilidades que haya para ceder viviendas”, destacando el compromiso del consistorio con “el trabajo necesario” de la asociación.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y la concejala de Bienestar Social, Melani Ivars, acompañados por personal del programa de transición a la vida adulta del Servicio de Prevención e Intervención con familias de Servicios Sociales Municipales de Dénia, han visitado el nuevo piso acondicionado para la inserción de jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

El piso, ubicado en la calle Hermanos Gavilà Ferrer, es el lugar donde se realiza una actuación formativa vinculada a dar a jóvenes de entre 18 y 25 años las herramientas necesarias para desarrollar de forma autónoma la transición hacia la vida adulta. Los jóvenes que acceden a este programa, que se puso en marcha el 1 de diciembre de 2022, aceptan que “los servicios sociales hagan un acompañamiento en la vivienda y supervisen su día a día”, según comenta la concejala, son jóvenes que, pasada la adolescencia, “necesitan de un acompañamiento para reconducirlos hacia su futuro”. El programa, como comentan las trabajadoras responsables y la propia edil, está destinado a “familias con las que ya se ha trabajado” y jóvenes que se encontraban acogidos por medidas de protección e intervención cuando eran menores de edad.

La vivienda –equipada con tres habitaciones, un baño, salón, cocina y balcón- está ideada para que los jóvenes participantes del programa realicen actividades socioeducativas semanales enfocadas a que desarrollen habilidades en la administración económica y doméstica y la inserción laboral mediante el trabajo de profesionales de la Educación y el Trabajo Social. Para ello, los servicios sociales cubren sus necesidades básicas a nivel educativo, económico, sanitario y social de cara a que se centren en adquirir las habilidades básicas para poder emanciparse y vivir de forma autónoma con sus propios recursos. El programa es temporal, por lo que los jóvenes residen en la vivienda entre medio y un año; tiempo que “les da la autonomía de independizarse el día de mañana”, como explica Ivars.

Desde Servicios Sociales comentan que el acceso a la vivienda es el primer paso para la formación socioeducativa de estos jóvenes en situación de calle o en riesgo de estarlo, o bien que se encuentren en alojamientos inadecuados, inseguros o inestables, sin una red de apoyo familiar o social y sin recursos personales o económicos; es por ello que se les ofrece un alojamiento digno.