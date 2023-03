L'església parroquial de Santa Anna va acollir el passat dissabte 25 de març l'inici del septenari del Cant dels Dolors, una interpretació coral que es realitzarà cada vesprada fins al proper dissabte 1 d'abril, dia en què el septenari arribarà al seu punt àlgid amb la interpretació final de l'Himne a la Mare de Déu de la Soledat. Es tracta d'una estimada i solemne obra, tal com els Dolors, del compositor ondarenc Gonzalo Ortolà Marí (1899-1962) el qual creà les composicions el 1924 -precisament un any després del decret pontifici de juny de 1923 del Papa Pius XI que declarava canònicament a la Verge de la Soledat com a patrona d'Ondara-. Des d'aleshores, els Dolors d'Ondara són una arrelada manifestació de com una composició d'inspiració religiosa ha assolit reconeixement popular i artístic a través del tradicional septenari que precedeix la Setmana Santa ondarenca.

A més, cal recordar que el septenari d'enguany cobra especial importància ja que coincideix amb la celebració del Centenari de la Verge de la Soledat com a patrona d'Ondara. Atesa l'especial efemèride, des de l’Ajuntament d’Ondara es va iniciar la setmana passada l'expedient per protegir els Dolors com a Bé Immaterial en un exercici tan assenyalat. Les tasques necessàries per aconseguir tal tramitació començaran en breu, impulsades pel propi Ajuntament i a través de departaments com l’Arxiu Municipal, segons va avançar l’alcalde, José Ramiro, el qual ha recordat que la interpretació dels Dolors durant aquesta setmana serà a les 20 hores i que, tal com els últims anys, els càntics seran retransmesos per la Veu d'Ondara "per tal d'ampliar el ressò d'una manifestació patrimonial tan ancestral".