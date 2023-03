La ONG con sede en Calp Visió sense fronteres regresa a Sierra Leona en una nueva campaña de prevención y tratamiento de ceguera evitable. En esta ocasión no sólo se operará a adultos de cataratas sino también a bebés y niños de corta edad con esta afección.

En esta campaña participan nueve personas que se desplazarán a la zona: dos oftalmólogos, dos optometristas, dos enfermeras, un médico general, un pediatra y por primera vez, un anestesista, lo que permitirá que se lleven a cabo operaciones de cataratas en niños pequeños ya que en este caso se requiere anestesia general para realizar la cirugía.

Según explica la coordinadora de esta ONG, Isabel Signes, las cataratas en niños son infrecuentes en Europa pero no tanto en África. “Hay algunas cataratas que son congénitas. Allí por problemas de nutrición o problemas que pueda tener la madre durante el embarazo es más frecuente por lo que hay niños que nacen con cataratas”, ha destacado. Y en este caso, lo más recomendable es operar cuanto antes ya que de no hacerlo el niño puede quedar ciego de por vida. “Por ejemplo, si operas al niño con 14 años años puede ser ya tarde porque hay que tener en cuenta que cuando nacemos el ojo no está formado todavía y precisa de un período de seis o siete años para ello, un proceso en el que será fundamental la estimulación lumínica y las imágenes que llegan al cerebro. Si el ojo se pierde ese período de formación y estimulación aunque le quites la catarata ya será tarde”.

La expedición partirá el martes 28 de marzo hacia Sierra Leona y permanecerá en el país hasta el 9 de abril. Durante los primeros días se llevará a cabo un cribado entre la población para localizar candidatos a estas operaciones y posteriormente se llevarán a cabo las cirugías. La campaña se lleva a cabo en Sierra Leona a través de la colaboración con la asociación religiosa Don Bosco Fambul que construyó en la zona un hospital en el que Visió sense fronteres realizará las intervenciones quirúrgicas.

La campaña cuenta una vez más con la colaboración del Ayuntamiento de Calp.