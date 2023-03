L’edició de primavera del Dénia Festival de les Humanitats va finalitzar ahir amb una taula redona al voltant de la guerra entre Rússia i Ucraïna, un conflicte que “ens concerneix a tots”. Sota este plantejament van exposar les seues opinions i reflexions l’escriptor ucraïnès en llengua russa i expresident del PEN Ucraïna, Andrei Kurkov; la periodista, analista i corresponsal de El País a l’URSS, Rússia i l’espai postsoviètic (1982-2016), Pilar Bonet; el diplomàtic, ambaixador espanyol a Alemanya (2012-2016) i representant permanent d’Espanya davant de la Unió Europea, Pablo García-Berdoy i Josep Ramoneda, director de La Maleta de Portbou i director acadèmic del Dénia Festival de les Humanitats.

Una guerra que, com va assenyalar l’alcalde de Dénia a l’inici de l’acte, “continua, més d’un any després de començar, massacrant innocents, devastant tot un país i les seues il·lusions. Una guerra que ens concerneix a tots i davant la qual, cal posicionar-se i no posar-se de perfil”.

Cristina Sellés, vicepresidenta de la Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia que coordina el festival, es va mostrar satisfeta “de la consolidació d’un festival creatiu, innovador i modern que atorga un bot de qualitat a l’oferta cultural de Dénia”. Va recordar Sellés que la Fundació va nàixer per a impulsar la col·laboració públic-privada en el desenvolupament de projectes de Dénia com a Ciutat Creativa de la UNESCO, destacant-ne dos: el Dénia Festival de les Humanitats i el D*na Festival, que enguany s’organitza el 30 de setembre i 1 d’octubre, segons va anunciar.

“La consolidació d’estos dos festivals, que han situat Dénia al mapa internacional, demostra el compromís empresarial en dur endavant projectes de ciutat tan necessaris per a garantir la qualitat de la destinació turística”, va afegir.

El president de Baleària, Adolfo Utor, va parlar del recolzament de la naviliera al DFH, “no sols com a patrocinador, sinó com a entitat organitzadora i participant de ple en el projecte”. Utor confia que Dénia es convertisca en un “centre de pensament”, com al segle XI, quan la taifa de Dénia fou un referent del debat, l’estudi i el floriment de la cultura i el pensament.

El Dénia Festival de les Humanitats està organitzat per l’Ajuntament de Dénia, la Generalitat Valenciana i Baleària i coordinat per la Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia de la Comunitat Valenciana. La direcció acadèmica del festival correspon a La Maleta de Portbou. A més, hi col·laboren les associacions empresarials CEDMA i AEHTMA, la Fundación ‘la Caixa’, les universitats públiques valencianes i la UNED, associacions culturals de Dénia i la comarca i empresarials de la Comunitat Valenciana. L’edició de primavera ha tingut la col·laboració de l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana (APCV) en l’organització del Fòrum Arrels d’empreses compromeses amb el territori.

Conclòs este ‘mig any’ de l’esdeveniment, Dénia es prepara per a celebrar la segona edició del Festival de les Humanitats del 26 al 28 d’octubre de 2023 amb nous debats i ponències sobre la temàtica “Mirar enrere per saber on anem”.