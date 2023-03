La completa modernización de la línea 9 del TRAM, el antiguo «trenet de la Marina», está un poco más cerca. El pleno del Consell dará mañana luz verde a la licitación de las obras de los nuevos viaductos del Algar, en Altea, y del Mascarat, en Calp. Cuando estén construidos, los pasajeros ya no tendrán que hacer transbordo en Teulada. Se subirán en los modernos trenes duales y podrán viajar de un tirón entre Alicante, Benidorm y Dénia.

Las obras de los dos nuevos viaductos, que sustituyen a los de 1915, el año que se puso en marcha este histórico «trenet», suben a 18 millones de euros. El Consell ha invertido nada menos que 150 millones en renovar esta línea ferroviaria.

Las obras se licitarán durante el actual año y se iniciarán a principios de 2024. Tienen un plazo de ejecución de 14 meses. Para la primavera de 2025, la línea 9 del TRAM, cuyo tramo entre Calp y Dénia se cerro en julio de 2016 ya que los puentes y la vía estaban deteriorados y no eran seguros, estará totalmente modernizada.

Eso sí, el nuevo viaducto del Quisi o de Santa Anna, en Benissa, estará terminado bastante antes. Los trabajos finalizarán este verano. Va paralelo al mecano centenario, que se convertirá en una vía verde.

El viaducto sobre el río Algar, en el tramo Garganes-Cap Negret, tiene un presupuesto de 9,6 millones. El del Mascarat, del tramo Olla d’Altea-Calp, cuesta 8,2 millones.

Dénia recuperó el tren el pasado mes de enero. El convoy entra a esta ciudad en modo tranvía. Que los viejos viaductos del Quisi, el Mascarat y el Algar no soporten el peso de los nuevos trenes duales obliga a los pasajeros a hacer un transbordo en Teulada. Se suben en los viejos convoyes diésel. No supone un gran incordio. Lo importante era que la Marina Alta estuviera de nuevo conectada al mundo con un ferrocarril que ahora es totalmente seguro. Dentro de dos años, con los nuevos viaductos ya en uso, las renovación de esta línea estará acabada y no habrá hecho falta esperar hasta entonces para que el tren regresara a Dénia.