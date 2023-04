El bon temps va acompanyar, i la nit de dissabte es va escenificar amb el màxim detall, magnífics escenaris i vestuari, i amb unes creïbles interpretacions, La Passió d'Ondara. Els veïns d'Ondara, i també d'altres punts de la comarca, van poder tornar a gaudir d'aquest emblemàtic espectacle que va comptar amb l'actuació d'unes 60 persones de totes les edats, incloent-hi xiquets. Aquesta emblemàtica representació teatral a l'aire lliure, que es va realitzar íntegrament en valencià, va escenificar la Passió i Mort de Jesucrist, a través de set escenes que van prendre com a escenari el Prado, la Placeta de les Escoles, la Plaça Major, i la Plaça de Bous. El públic va estar plenament integrat en l'obra, i va anar seguint els actors en cadascuna de les escenes i participant, formant també part de la història. Centenars de persones van presenciar aquest espectacular acte, que forma part de la Setmana Santa d'Ondara.

La primera escena va ser el Sant Sopar i es va desenvolupar dins del Prado. A continuació, va tenir lloc l'oració en l'hort de les oliveres, en la zona del moll del Prado, on van prendre a Jesús i li van portar a comparèixer davant del Sanedrí, l'escenografia del qual es va traslladar a l'interior de la Plaça de Bous d'Ondara. El juí davant de Pilat, la quarta escena, es va recrear a la Placeta de les Escoles. I el juí davant d'Herodes, va ser a la Plaça Major. La condemna de mort de Jesús es va representar novament a la Placeta de les Escoles, des d'on Jesucrist va portar la creu, passant per la plaça del Convent, davant de desenes de persones, per a arribar finalment al moll del Prado, on l'obra va culminar amb la crucifixió.

La Passió és un acte de gran tradició i arrelament en la població, que ha estat organitzat conjuntament per la Parròquia de Santa Anna, la Junta Central de Confraries, i el col·lectiu de Júniors M.D, amb la col·laboració de la Diputació Provincial d'Alacant i de la Regidoria de Festes i Tradicions de l'Ajuntament d'Ondara. El Regidor de Festes i Tradicions d'Ondara, Miguel Gomis, ha donat l'enhorabona a l'organització de La Passió pel magnífic muntatge i l'escenificació, la bona planificació i les grans actuacions de tots els participants.

Cal indicar que entre les persones que van actuar, es troben integrants de les diferents Confraries d'Ondara, del col·lectiu de Júniors M.D, diferents grups parroquials, Festers de la Soledat i Crist 2023, així com persones voluntàries del poble. En total, participaren al voltant d'unes 60 persones de totes les edats; unes quaranta com a actors principals i la resta com a figurants. Aquesta tradició es considera com un reclam cultural i turístic d'Ondara, consolidant-se com un esdeveniment amb gran acollida tant a Ondara com en la resta de la comarca.