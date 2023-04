En verano, está muy claro lo que se suele hacer en la playa: tostarse al sol y darse un chapuzón. Ahora, en Semana Santa y Pascua, la playa da más juego: merendar la mona, volar el "catxirulo", darle patadas al balón... Esos usos más diversos pueden generar la confusión de que hay más manga ancha y se puede entrar en la playa con perros. El Ayuntamiento de Xàbia ha dejado claro que no es así. La normativa prohíbe llevar a estas mascotas a la playa. El consistorio, de hecho, ha colocado carteles en todos los tramos litorales de baño. En el Arenal, que es ahora la costa más concurrida, resulta imposible no enterarse de la prohibición. El consistorio ha puesto un cartel en cada uno de los accesos a la playa. Las playas de Xàbia no son lugar para perros.