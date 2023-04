"La vida me ha enseñado muchas cosas a través de la fotografía. La imagen tiene el poder de dar voz y de contar historias". La reflexión es de la prestigiosa fotógrafa Isabel Muñoz (Premio Nacional de Fotografía, premio PHotoEspaña y primera fotógrafa y sexta mujer en ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando). Isabel Muñoz estuvo en Xàbia para participar en el festival Ojos Rojos. En el Cinema Jayan, de la familia Català (Isabel es amiga y colabora con Toni Català, el hijo de los dueños de esta histórica y sala de cine), se proyectó el "Imprescindibles" de La 2 dedicado a la fotógrafa. Luego ella dialogó con el público. Mientras, la Casa del Cable acoge la exposición "Entre Culturas", una selección de los trabajos de Muñoz. En la sala Recoleto Creative, que como la Casa del Cable se halla en el núcleo del Puerto de Xàbia, también hay fotografías suyas. Esta última exposición lleva por título "Women in art: Sus historias tras la lente" y también incluye imágenes de Pusha Petrov, Brume y Laura Lis.

Sumergirse en las "historias" de la Premio Nacional de Fotografía es una excelente propuesta cultural para estas vacaciones de Semana Santa y Pascua. Isabel Muñoz es una de las grandes "narradoras" de nuestro tiempo. Sus series fotográficas llegan al fondo del ser humano.

"Mi obra gira alrededor de la emoción. Si una imagen no transmite y no hace sentir, no funciona", afirma esta fotógrafa comprometida con los grandes problemas sociales (la discriminación de la mujer o el cambio climático) y que atrapa la belleza desde perspectivas insólitas (el baile japonés butoh, la humanidad de los grandes primates, el cuerpo y la piel...).

Isabel Muñoz insiste en que para ella lo fundamental de la fotografía es que dé voz a quien no la tiene. De ahí que viaje por el mundo en busca de historias que deben ser contadas. Sus imágenes son siempre reflexivas. Hay mucha profundidad. Esta fotógrafa explica que antes de sacar la cámara necesita saber qué quiere contar. Luego pide permiso y explica el propósito de sus fotos.

Ella defiende el cambio en las narrativas que ha supuesto la irrupción del móvil y el hecho de que todos tengan una cámara de fotos en la mano. "Es una herramienta para que salgan a la luz historias que se quieren ocultar. Protagonistas de grandes dramas, por ejemplo, presos o afectados por un terremoto pueden contar desde dentro lo que está ocurriendo".

Esta fotógrafa advierte de lo importante que es que se celebren festivales como el de Ojos Rojos. "Hay mucho trabajo. Defiendo absolutamente los festivales. Son muy necesarios".