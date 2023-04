El urbanismo de la Marina Alta ha sido voraz. Los chalets han crecido en todas las partes y la mayoría de las zonas residenciales no cuentan con los servicios municipales fundamentales, entre ellos el alcantarillado. En Calp el pleno del Ayuntamiento aprobó ayer el plan director de la red de saneamiento y pluviales del municipio.

En concreto se trata de un plan cuya elaboración ha costado 9.000 euros y que tiene un horizonte de costes que ascienden a 111 millones de euros. Y fue aprobado con el voto a favor del gobierno local (PP y C’s) PSPV y Compromís, y la abstención de Defendamos Calp.

En el debate el concejal de Urbanismo y Agua, Juan Manuel del Pino, que estrenaba su condición de concejal No Adscrito, defendió que era una gran noticia que el pleno pudiera aprobar este plan director "la gente de Calp debe celebrar que se va a aprobar algo que es necesario". Del Pino reconoció que hoy en día "nadie puede entender que no se pueda desarrollar un plan parcial, sin que se haya ejecutado los servicios como alumbrado, aceras, pluviales y saneamiento".

El edil defendió que el gobierno local sometía esto a aprobación "con mucha responsabilidad", pero subrayó que también hay responsabilidad en los gobernantes que haya tras las elecciones de mayo "porque se enfrenta a una legislación más dura en esta materia".

Del Pino explicó que de media "los costes apuntan a que las viviendas de las urbanizaciones que no tengan conexión a una red de colectores deberán pagar entre 6.000 y 8.000 euros". Y subrayó que el documento recoge diferentes vías de financiación de toda esta red, y remarcó que al estar aprobado el plan se podrán pedir subvenciones a administraciones supramunicipales.

La oposición se mostró en contra de este plan sobretodo por las formas. "En 2015 ya se presentó este plan" y desde entonces "nada se ha hecho", espetó el portavoz de Compromís, Ximo Perles y por su parte desde Defendamos Calpe, Paco Quiles se lamentó que en el debate de este punto no interviniera ningún concejal del PP "me pregunto porqué el PP no interviene, me parece alucinante". La alcaldesa, Ana Sala, le respondió que la postura del gobierno local la defendía el concejal Del Pino que es el responsable de aguas y es una "propuesta que se ha trabajado desde el gobierno local".

Por su parte, el portavoz del PSPV, Santos Pastor, afirmó "si han pasado dos legislaturas para acabar trayendo un plan para aprobarlo, cómo será el desarrollo".