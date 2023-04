Tras dos legislaturas de alcalde, la última con mayoría absoluta, Vicent Grimalt afirma que «cada vez está más cerca» el proyecto de hacer de Dénia una ciudad universitaria. Destaca que los próximos 4 años serán los del TRAM Gandia-Dénia.

La transformación de Dénia está en marcha. La ciudad universitaria diversifica la economía y el nuevo plan general estructural es una apuesta clara por la sostenibilidad y por recuperar la agricultura y el paisaje. El alcalde también asegura que ha llegado el momento de modernizar los barrios y pacificar el tráfico.

¿Qué significa para Dénia convertirse en ciudad universitaria?

Llevamos años trabajando en ese proyecto. Cada vez está más cerca. Nos va a dar otra visión de la ciudad y cambiará el futuro de Dénia y de la Marina Alta. La sede estará en la rehabilitada Casa de Torrecremada. Ya tenemos previstos los terrenos para el aulario y la posible residencia de estudiantes. Contamos con 1,4 millones de fondos europeos. El primer grado que se impartirá es el de ciencias de la gastronomía, pero queremos ir más allá. Queremos que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de estudiar aquí.

¿Hay otras iniciativas en ese cambio de paradigma?

Sí. El Dna ha significado desestacionalizar el turismo, y hemos iniciado el Festival de las Humanidades. Nos aporta pensamiento y reflexión. Queremos recuperar el espíritu de aquella época de la taifa en la que Dénia fue centro neurálgico de estudios y filosofía.

La planificación es esencial. Dénia tiene, al fin y a falta de que se aprueba definitivamente, nuevo plan general. ¿Ha llegado el momento de parar la construcción de más viviendas y que el sector se enfoque más a las reformas?

Estamos, sin duda, en el momento de las tres erres: restaurar, rehabilitar y reformar. Este plan general que hemos hecho en los últimos 7 años se basa en la sostenibilidad y en recuperar el sector primario. No podemos seguir con el modelo de la época de Aznar en el que prácticamente todo el país era urbanizable. Hay que parar. Evidentemente, se construirá lo que sea necesario, pero no con una visión desaforada porque luego tenemos ciudades muertas y que solo están ocupadas dos o tres meses al año. Debemos frenar esa construcción que se ha cargado paisaje, tierra y espacios que deberían estar protegidos.

¿Nos enseñó la pandemia que hay que crear espacios urbanos más amables y habitables?

Lo sabíamos de antes. Debemos tener una ciudad amable, lo más verde posible y sacar los coches del centro. Hay, de hecho, una estrategia valenciana que nos marca un tope de 55.000 habitantes. Es una estrategia de la época del PP. No podemos crecer de forma desordenada y que luego las urbanizaciones no tengan accesos ni estén conectadas al alcantarillado y que se construya en una primera línea que debería estar protegida.

Marqués de Campo es ahora una calle llena de vida y actividad. ¿Está superado el debate de la peatonalización?

Recuerdo que la anterior consellera de Territorio, Maria Josep Salvador, me decía que peatonalizáramos y que habría gente que se nos tiraría al cuello, pero que, un año después, volviéramos a abrir la calle a los coches y que esas mismas personas serían las primeras que no querrían volver a lo de antes. Peatonalizar Marqués de Campo ha sido una decisión muy positiva. La gente se ha dado cuenta de que debíamos hacerlo.

¿Será la próxima legislatura la del tren Gandia-Dénia?

Será la del TRAM Gandia-Dénia. Ojalá pudiéramos tener un tren de cercanías, pero depende del ministerio y no es esa su voluntad. Por eso la Generalitat y el presidente Ximo Puig dijeron que se iniciarían los estudios para una conexión entre los pueblos e, igual que ya podemos viajar de nuevo en el TRAM entre Dénia y Benidorm, hacerlo entre Dénia y Gandia. Será un tren sostenible que también es lo que hemos pedido durante muchos años.

El comienzo de la legislatura puede ser problemático ya que llega el verano y hay una reversión de la gestión sanitaria en marcha y la empresa concesionaria no parece dispuesta a cumplir sus obligaciones.

Desgraciadamente, la impresión que tenemos es que puede ser un verano muy complicado. La empresa no está haciendo lo que debe. Su obligación es cumplir el contrato y no lo está haciendo ni en las obras que debía hacer ni en la dotación de personal y recursos. No colabora ni con la conselleria ni con la salud de los vecinos de la comarca. Esperemos que cumpla y que a partir del 1 de febrero la gestión sanitaria vuelva a ser pública.

¿Cuál ha sido el momento más complicado de la legislatura?

La pandemia, sin duda. Pensábamos que tras la DANA y el temporal Gloria ya habíamos superado lo más complicado de esos cuatro años y llegó algo que nadie esperábamos. Ahora, por desgracia, parece que ya no nos acordamos. La gestión fue muy compleja durante ese año. En la desescalada, trabajamos muy bien con la asociación de hostelería y con los empresarios. Las medidas fueron muy adecuadas y los turistas que vinieron ese verano percibieron que las cosas en Dénia se habían hecho bien.

¿Qué proyecto importante no se ha podido culminar en estos cuatro años?

El del transporte urbano. Íbamos a sacar la licitación y la conselleria nos dijo que invadíamos algunas de sus competencias en la línea del hospital, dado que tocaba una carretera que no es municipal. Nos dijo que esa línea la tenían que licitar ellos. Hemos modificado el proyecto, pero, por desgracia, ya no podemos tener ese servicio en funcionamiento este verano. Lo volveremos a sacar a licitación lo más pronto posible.

Incluso usted se sorprende, al visitar excavaciones o la apertura de nuevos espacios en el castillo, del riquísimo patrimonio de Dénia.

Sí, y en el castillo todavía quedan excavaciones pendientes. Vamos a recuperar el Magatzem dels Anglesos, que es uno de los últimos almacenes de pasa. Debo destacar la buena voluntad de la familia propietaria. En el Loreto y en el Fortí, siempre hay nuevos descubrimientos. Es un patrimonio brutal. Personalmente, me gustaría que quedaran más vestigios de la Dénia medieval a la vista. Y luego tenemos pendiente excavar l’Hort de Morand y la Dénia romana. Será a medio o largo plazo. Vale mucho dinero.