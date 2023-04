«He justificado el gasto y he presentado la factura. No tiene ningún sentido que ahora me pidan que devuelva el dinero». Jessica Romero se enfrenta a una administración ciega. Esta vecina de Dénia pidió el pasado año una ayuda de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas par ala promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad. De papeleos, Jessica sabe lo suyo. Este año su hijo Alberto cumplirá 18 años. Padece leucodistrofia de Pelizaeus-Merzbacher. Tiene una diversidad funcional severa. Se comunica con sus expresivos ojos y con su inmensa sonrisa.

Su madre pidió la ayuda y, en principio, era para adquirir una cama adaptada o una grúa que facilitara a estos padres mover a su hijo en casa. Pero la familia se cambió de domicilio y urgía más hacer obras y adaptar el baño. Antes de que se le concediera, Jessica se puso en contacto con los funcionarios y les dijo que lo absolutamente prioritario para el bienestar de su hijo era reformar el baño. No le pusieron ninguna pega. Las obras subieron a 6.751 euros. La conselleria le ingresó a la familia la ayuda, que era de 1.440 euros.

«Pero en diciembre me llamaron de la conselleria y me dijeron que había un error y que debía comprar la cama o la grúa o devolver el dinero. Les expliqué que ya les había avisado de que la prioridad era reformar el baño y adaptarlo para Alberto y que ellos no me habían puesto ningún problema», explica Jessica, que señala que, a partir de entonces, empezaron a llegarle más cartas en las que ya le reclamaban incluso intereses y le decían que le iban a bloquear la cuenta.

Esta madre acudió entonces a los servicios sociales de Dénia y tampoco encontró «empatía».

«Y de antemano ya lo justifiqué todo. Les envíe las facturas y luego aprobaron la ayuda y a la semana me la ingresaron. No tiene sentido», insiste, y precisa que son una familia humilde y que ya hicieron un gran esfuerzo económico al pagar los más de 6.000 euros de adaptar el baño. «Aquí, en Dénia, me conocen. Saben que todo lo que hago es por dar calidad de vida a mi hijo. Llevo desde hace 17 años tramitando subvenciones. Creo que, a estas alturas, no me van a decir qué es lo que necesita mi hijo y cómo tengo que gestionar estas ayudas».

Jessica fue presidenta de Ludai, la asociación de Dénia que impulsa la atención temprana a los niños y niñas con trastornos y dificultades de desarrollo. Acude a la cita con Levante-EMV con Alberto y con Paqui Polo, madre de Jonathan, quien también tiene diversidad funcional y que en este 2023 igualmente cumplirá 18 años. «Mi hijo también es totalmente dependiente, pero la conselleria no lo ha valorado bien. Nos lo ponen muy difícil. Somos las madres las que nos informamos unas a otras. Ahora, por ejemplo, nadie nos ha dicho que, al llegar nuestros hijos a la mayoría de edad, debemos pedir la curatela y, si no la tienes, te congelan todas las ayudas», advierte Paqui.

Las dos madres lamentan que las camas adaptadas o las grúas, que son imprescindibles para mover a sus hijos, son consideradas artículos de lujo y cuestan un dineral. «A Jonathan le regaló toda la familia la grúa cuando cumplió 15 años. Es una grúa para que su madre lo pueda mover y acostar y meter en la bañera. Ese fue su regalo de cumpleaños. ¿Es un artículo de lujo? Es evidente que no. Es un necesidad», relata Paqui, que coincide con Jessica en que «siempre tenemos que estar luchando por los derechos de nuestros hijos». «Se habla mucho de inclusión y de diversidad, pero a las madres no nos escuchan y creo que sabemos qué es lo que necesitan nuestros hijos».

Estas madres anuncian que van a grabar y difundir vídeos de todos los obstáculos del día a día. Advierten de que es imposible moverse en silla de ruedas por Dénia o que, día sí y día también, encuentran coches aparcados en las plazas para discapacitados y que eso les complica tremendamente bajar de sus coches adaptados a sus hijos.