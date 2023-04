60.000 firmas son muchas firmas. «Está claro que la mayoría de la población rechaza esta forma de maltrato animal», afirma Alana Serrano, la vecina de Xàbia que el pasado mes de agosto inició una campaña de firmas para pedir la abolición de los «bous al carrer» y los «bous a la mar». La campaña también incide en la pedagogía. Alana propone sustituir los toros por actos culturales y lúdicos que hagan pueblo. También le pide al alcalde, José Chulvi, con quien se reunió el pasado 15 de febrero y al que agradece que prohibiera el «bou embolat», que convoque un referéndum. «Es el momento de dar un paso hacia el futuro y que Xàbia quede libre de crueldad a los animales», manifestó ayer esta vecina.

Alana, acompañada de Grace, de la protectora de animales Pluto de Teulada Moraira, de Álvaro, de Dénia Animal Save, y de las responsables del refugio de animales Loonytuns del Poble Nou de Benitatxell, acudió al ayuntamiento a presentar firmas. Fue a la sede institucional, la de la alcaldía. Allí le dijeron que si quería registrar las firmas debía acudir a la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano). La administración, y más cuando ocurre como en Xàbia que hay oficinas municipales aquí y allá, es un poco laberinto del minotauro. La OAC, cuando esta vecina acudió, estaba ya cerrada. Pero volverá y registrará las firmas que ha recogido a través de internet y también en las protestas que realizó en los días de los «bous a la mar» de Xàbia.

Alana explicó que el día de la entrevista con el alcalde les hicieron una foto y que el objetivo era darle difusión. «Pero luego me dijeron que era periodo electoral y que no se podía dar publicidad a estas cosas. Me aseguraron que tras las elecciones me volverían a llamar para hacernos otra foto».

«¡Queremos el baret, pero sin toros!», expresa esta vecina, que recalca que muchos xabiencs acuden cuando hay «bous a la mar» a tomarse algo y disfrutar de la fiesta al bar que monta la comisión y no quiere saber nada de los toros. «Los ‘bous al carrer’ y los ‘bous a la mar’ son anacrónicos; es una tortura disfrazada de cultura y tradición», afirma Alana, que subraya también que en estos festejos hay cada año muertos y cientos de heridos.

Plantea sustituir los toros por gincanas, «escape room», palo enjabonado, carreras de autos locos, encierros con bolas gigantes, cine, conciertos... «Hay mil cosas y todo el mundo disfrutaría. De lo que estoy harta es de que me digan si no tengo miedo por hacer público mi rechazo a los festejos taurinos. Con miedo no evolucionamos».