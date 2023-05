Los nidos de los aleros están protegidos y está prohibido destrozarlos. Los propios ayuntamientos deberían difundirlo entre los vecinos y concienciar. Ahora hay una colonia de avión común (Delichon urbicum) amenazada por las obras de rehabilitación de una fachada en pleno centro de Dénia, en concreto, en la Plaça del Convent. Lo ha denunciado la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adensva).

Este colectivo advierte de que ya han desaparecido nidos y se nota que "han sido destrozados". Precisa que en otro tramo de alero quedan 17 nidos. Adensva pide que se paralicen las obras, "ya que estamos en plena época reproductora de esta especie migratoria y estas acciones en las fachadas causan molestias en la nidificación, pudiendo llegar a morir los pollos por falta de alimento e incluso deteriorar los nidos".

La asociación recuerda que el avión común está incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Avisa de que si las obras prosiguen "nos veremos obligados a tomar medidas legales".

La fachada es la del edificio histórico del Magatzem dels Anglesos (un almacén de pasa del siglo XIX).

Adensva relata que, en primer lugar, se pusieron en contacto con los agentes medioambientales, el ayuntamiento y el 112 para que se enviase al Seprona de la Guardia Civil. "Ha ido la policía local. No han hecho absolutamente nada, porque, según ellos, 'no pueden hacer nada'". La asociación lamenta que el ayuntamiento solo les ha dicho que los obreros "irán con cuidado". Incide en que no hay autorización legal de la conselleria ni del servicio de vida silvestre de la Comunitat Valenciana para llevar a cabo esta rehabilitación que pone en peligro la colonia. También advierte de que los agentes medioambientales y los integrantes de Adensva ya han realizado fotos y registrado todos los nidos.