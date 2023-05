Compromís per Pego ha presentado en el juzgado contencioso administrativo de Alicante un recurso para paralizar los acuerdos del pleno de noviembre que dieron luz verde a la licitación de las bases de Pego Golf, un PAI de 1.303 viviendas. Esos acuerdos salieron adelante con los votos favorables de todos los partidos excepto Compromís, que votó en contra.

Como ya avanzó Levante-EMV, solo se ha presentado una empresa. Es Construcciones Hispano Germanas (CHG), tiene su sede en Dénia y es la propietaria del complejo deportivo residencial Oliva Nova Golf.

Los valencianistas revelan que esta empresa "se encarga de las extracciones de agua del Bullent y está siendo investigada por la Fiscalía por el expolio de agua en el río Bullent y la Marjal".

Compromís insiste en que este PAI no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental en vigor. Asegura que la tramitación impulsada por el equipo de gobierno del PSPV "no está amparada por ningún instrumento de planeamiento, ya que el plan parcial reclasificatorio de suelo Pego Golf a día de hoy no se encuentra vigente".

Los valencianistas han pedido la medida cautelar de que se suspenda la tramitación del PAI "para evitar una situación irreparable de transformación del suelo y que el ayuntamiento incurra en una serie de gastos innecesarios".