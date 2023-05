A la Casa de Cultura d’Ondara va tenir lloc, organitzat per l’Associació Cultural Ocell amb la col·laboració de l’ajuntament, la presentació del llibre «Els nostres inventors. Ondara 1902-1975», de Vicent Ortuño Ginestar i editat per Edicions 96. La sala on es va fer la presentació va acabar plena de gom a gom.

La presentació va anar a càrrec de Dolors Pedrós, editora i Presidenta del Consell Valencià de Cultura, qui, després d’una breu presentació de la biografia de l’autor, va destacar, sobretot, el valor i la transcendència del projecte del treball d’investigació local que està fent l’Associació Cultural Ocell fent visible el treball professional i l’esforç de molts ciutadans d’Ondara evitant, així, que caiguen en l’oblit. L’autor, per la seua banda, a més d’exposar el treball fet i explicar el procés i la metodologia d’investigació que havia seguit, va aconseguir descobrir a molts dels assistents aspectes desconeguts, per a la majoria, d’alguns dels seus conciutadans. Per a molts va ser un descobriment el vessant investigador de molts dels inventors que figuren al llibre. A continuació s’hi va passar a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura on s’exposaven alguns dels invents originals que s’havien pogut aconseguir i on alguns fills o nets dels “inventors” explicaven a l’assistència el funcionament d’alguns dels aparells que s’hi mostraven. La curiositat que va despertar el tema facilità un interessant, engrescador i encuriosit col·loqui entre bona part del nombrós públic assistent.