Traca final. El último pleno de la legislatura en Calp ha sido volcánico. La alcaldesa, Ana Sala, que ha abandonado el PP y ahora es candidata de Somos Calpe, ha cerrado la sesión con una frase políticamente incorrecta: "A algunos concejales espero volver a verlos en junio (el pleno de constitución de la nueva corporación) y a otros espero no verlos". Hay heridas abiertas. Concejales que han sido compañeros han acabado tirándose de los pelos (es un decir).

De hecho, el último encontronazo dentro de un equipo de gobierno roto se ha vivido al final del pleno. La concejala de Deportes, Ana Perles, del PP, le ha reprochado a la alcaldesa que deslice que es culpa suya el fiasco del campo de fútbol (el césped artificial se quitó para cambiarlo y ya no se ha hecho más: el campo está pelado e impracticable). "Ha sido una tomadura de pelo de la empresa", se ha defendido Ana Perles.

Ana Sala ha saltado como un resorte. "No voy a tolerar que vengáis al último pleno de la legislatura a sonrojarme". También ha acusado a sus antiguos compañeros del PP de ir "aleccionados" y de lanzarle "preguntas capciosas". Incluso ha mirado a cámara (el pleno se retransmite por youtube) y se ha dirigido al ahora candidato del PP, César Sánchez. Le ha dicho que tenía la "desfachatez" de hacerse una foto en el campo de fútbol y asegurar que él sí se haría responsable de los reveses de sus concejales. "Yo estuve 5 años procesada y él era alcalde y no me apoyó", ha afirmado la alcaldesa.

"Lamento llegar al último pleno en esta situación. Lo he dado todo por el pueblo", ha dicho Ana Sala, que, de nuevo, se ha dirigido al candidato popular y le ha reprochado que "ha venido a estropearlo todo".

El rifirrafe se ha producido después de que el portavoz socialista Santos Pastor, quien se ha despedido de sus compañeros (va de 21 en la lista del PSPV), manifestara que veía cierta sintonía en el gobierno local. Como adivino no tiene precio. Ana Sala, sus compañeros ahora en Somos Calpe (los exconcejales de Ciudadanos) y los concejales del PP han votado en contra de la moción socialista para modificar el PGOU y quitar el "privilegio" de que los hoteles de cuatro y cinco estrellas no computen las zonas comunes y de servicios (esto permite que levanten más alturas). El gobierno local ha considerado que este debate no era oportuno en el último pleno de la legislatura y que esos deberes debía ya hacerlos la nueva corporación.

Ahí ha acabado la sintonía. Luego todo ha saltado por los aires. Traca final. El centro-derecha de Calp es un volcán.