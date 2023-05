Sant Pancraç és una de les celebracions més divertides i arrelades en el municipi des que la va implantar ‘La quadrilla del Sarment’. Com mana la tradició, el municipi ja ha nomenat els seus alcaldes per un dia: Juan Gilabert i Ángela Marqués.

Des del balcó de l'Ajuntament han donat a conéixer este dilluns el seu primer decret d'alcaldia, el qual hauran de complir els veïns i veïnes el pròxim dissabte 13 de maig en la jornada festiva de disfresses: que els homes vagen disfressats de dones i les dones d'homes.

El cap de setmana ha estat replet d'actes festius i religiosos al Poble Nou de Benitatxell. Desenes de poblers i pobleres van participar en l'acolorida ofrena floral a la Mare de Déu de la Rosa. Xiquets i majors es van encaminar cap a l'Església per a ofrenar a la mare de déu amb els seus rams florals acompanyats de la Banda de Música i la Colla La Llebetjà. A continuació, el Grup de Danses Morro Falquí, va oferir una mostra de balls tradicionals amb música de dolçaina i tabalet en la plaça de l'Església. A la nit, va haver-hi ball amb l'orquestra La Fiesta al carrer La Pau.

La celebració dels actes religiosos en honor a la Mare de Déu de la Rosa va continuar ahir diumenge amb la benedicció i posterior repartiment per tot el poble de 120 pans beneïts, una tradició de les més arrelades i singulars del municipi en la qual participen festers, festeres, xiquets i xiquetes del municipi recorrent els carrers amb canastes de pans beneïts. Acompanyats per la Banda de Música i la Colla La Llebetjà, la comitiva va repartir per totes les cases del poble els trossos de pa als veïns i veïnes que els esperaven en els portals amb un plat buit.

Les festes continuen hui dilluns al carrer la Pau amb carreres de galls que sempre deixen estampes divertides, paella gegant, campionat de Cau en el Centre Social i l'actuació de Toni Catalá.