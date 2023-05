L’objectiu d’aquest estudi és l’elaboració dels documents necessaris per a poder licitar l'aprofitament dels espais públics per a la generació d'energia i així poder abastir d'energia neta al municipi.

A més, es busca la selecció de la millor proposta que aconseguisca posar en valor espais públics municipals, per al benefici dels veïns i veïnes de Pedreguer, en el subministrament d'energia elèctrica. Tot açò passant per la fase d'avaluació prèvia dels espais disponibles, la valoració econòmica de la inversió a fer, el disseny del procediment de licitació i avaluació i finalment l'elaboració del informe valoratiu de les propostes rebudes.

Amb aquest estudi, i la posterior aplicació, es busca millorar l'economia de la gent de Pedreguer (1 kWp estalviaria una mitjana de 217 euros a la factura de la llum); crear una major cohesió social entre la gent del poble compartint un model energètic comú; aconseguir sobirania energètica; lluitar contra el canvi climàtic (reduint les emissions de CO2 en 1,2 T/any per cada kW instal·lat); utilitzar l’energia de manera eficient (fer un ús d'energia renovable i quilòmetre zero, sense pèrdues d'energia en el transport); dinamitzar l’economia social (canalitzar l'impacte econòmic de les activitats de la comunitat energètica a través de proveïdors locals); estalvi de la despesa energètica municipal (més de 0,15 euros/kWh d'estalvi en energia que es queden en el municipi) i democratitzar la rendibilitat (la rendibilitat que ofereixen les instal·lacions es reparteix entre els consumidors associats de manera equitativa).

Una vegada instal·lats els panells fotovoltaics als espais públics, la idea és canalitzar tota aquesta generació d’energia neta a través de la comunitat energètica local per al benefici de tot el veïnat de Pedreguer. A més a més, també es preveu que l’Ajuntament perceba ingressos per aquest aprofitament dels espais públics per a fotovoltaica.