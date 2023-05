El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, se ha reunido esta tarde en Dénia con los alcaldes de la Marina Alta y les ha informado de cómo va el proceso de reversión del hospital y del departamento de salud, que el próximo 31 de enero recuperarán la gestión pública. No obstante, Ribera Salud, la concesionaria, está dando batalla. Ha presentado un contencioso administrativo en el juzgado en el que pide que se paralicen de forma cautelar las normas de reversión. Mínguez ha desvelado que las conversaciones con la empresa son "escasas". Ha asegurado que el contencioso "no paraliza nada". "Vamos a seguir recabando información" para que la vuelta a la gestión pública se haga sin contratiempos, ha subrayado Mínguez.

Eso sí, el conseller ha anunciado que se va a reforzar el comisionado para ejercer una labor más exhaustiva de supervisión de la concesión. "No va a haber inconvenientes para que sigamos trabajando en la reversión", ha insistido.

La actitud de Ribera Salud no está siendo de mucha colaboración. Está escamoteando información y lanza mensajes de que no puede contratar a más personal por el control de la conselleria, lo que Mínguez y la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, han negado. Han aclarado que para contratos de sustituciones de tres meses la conselleria no debe dar su visto bueno. Andrés ha precisado que lo que no pueden autorizar es peticiones que no van acompañadas de expedientes.

El conseller también ha dicho que el refuerzo del comisionado permitirá comprobar diariamente el funcionamiento del hospital y si se cumple el plan de vacaciones. "Tenemos interés en que se cumpla y en que se cumplan también los refuerzos", ha asegurado. El objetivo es evidente: que este verano el hospital y el departamento funcionen con normalidad.

Concha Andrés ha lanzado un mensaje a los trabajadores, molestos por bloquear la conselleria a instancias de la Abogacía de la Generalitat el nuevo convenio colectivo. "Han aguantado 9 años y ahora les falta aguantar 9 meses más y se incorporarán al sistema sanitario público", ha dicho la secretaria autonómica, que ha precisado que la Abogacía no podía aceptar que se aprobaran ahora cláusulas que afectan a 2024, cuando ya no estará la concesionaria. "Pero estamos adelantando trabajo y perfilando las necesidades de la plantilla, que es un capital fundamental. Sus condiciones se homogenizarán con las del resto de trabajadores de la sanidad pública a la mayor brevedad posible como se ha hecho en Torrevieja y Alzira".