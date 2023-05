El PP de Pepa Font quiere poner a toda Dénia a hacer deporte. La candidata y su número tres, Juan Carlos Signes, han presentado hoy la propuesta estrella de los populares en materia deportiva. Quieren que Dénia sea un referente en instalaciones y ampliar el actual polideportivo con el objetivo de crear "una gran ciudad deportiva". Juan Carlos Signes ha detallado que se añadirían dos campos de fúbol, un pabellón cubierto, cuatro pistas de pádel y seis pistas de tenis. Se habilitarían también aparcamientos. La actual pista que está junto al frontón se techaría para que se pudiera utilizar también cuando llueve o aprieta el sol de lo lindo.

Juan Carlos Signes ha insistido en que esa ciudad del deporte estaría acabada en los cuatro años de legislatura. "Mientras tanto, acondicionaremos lo que tenemos, que es insuficiente y debemos adecuarlo cuanto antes". También se ha comprometido a recuperar la Gala del Deporte y a poner en marcha nuevas ligas escolares.

Signes también ha anunciado que si gobierna el PP todas las actividades deportivas serán gratuitas para los niños de entre 0 y 6 años y para los mayores de 65. Ha asegurado también que se becará a deportistas para que puedan llegar a la élite.

"Esta ciudad deportiva sí representará a Dénia como corresponde. Somos la capital de la Marina Alta", ha recalcado la candidata, que ha abogado por potenciar también los deportes en el mar. Pepa Font ha defendido que unas buenas instalaciones deportivas ayudan a desestacionalizar y a atraer a un turismo diferente al de "sol y playa". Ha dicho que Dénia no puede quedarse atrás en ese turismo que crece en la Marina Alta de equipos ciclistas, de fútbol o de otros deportes que vienen a la comarca a concentrarse y a preparar la temporada.

Pepa Font ha precisado que las nuevas instalaciones de la ciudad del deporte no será para grandes concentraciones de público. En los nuevos campos de fútbol, no se ha previsto, de hecho, gradas. Ha explicado que los terrenos donde el PP quiere ubicar los dos nuevos campos de fútbol son privados y hay que negociar su adquisición. También ha puntualizado que la zona es inundable y de ahí que no se prevean nuevas gradas ni espacios para grandes aforos de espectadores.